La pesca deportiva gallega exhibe medallero: "Llevamos tiempo a un nivel muy alto"

La pesca deportiva gallega está ya en plena preparación de la nueva temporada de competiciones, tras cerrar un 2025 exitoso en el que volvió a demostrar que, pese a ser una disciplina muchas veces desconocida para el gran público, Galicia exhibe músculo en ella fuera de sus fronteras. Una veintena de medallas en campeonatos nacionales e internacionales de agua dulce y mar confirman que la pesca gallega se mantiene en lo más alto, compitiendo de tú a tú con potencias deportivas que disponen de mucha más población y recursos.

Además, el éxito de una disciplina no debe medirse solo en base al medallero, sino que el simple hecho de colar a pescadores gallegos en mundiales que reúnen a los mejores especialistas del planeta ya es motivo de satisfacción y uno de los objetivos que persigue año tras año la Federación Galega de Pesca (FGP).

Según su presidente, Manuel Mouzo, el objetivo este 2026 "es mantener el nivel y, si es posible, mejorarlo", aunque "cada año es más difícil porque llevamos un tiempo con un nivel muy alto", recuerda. Un mérito que atribuye en todo caso "a los deportistas", que son "los verdaderos protagonistas". Y más en disciplinas no profesionales como la pesca donde el sacrificio personal del pescador lo es casi todo.

Otro de los frentes en los que trabaja la Federación es la búsqueda de jóvenes que garanticen el siempre complicado relevo generacional, para seguir nutriendo las selecciones juveniles de las diferentes modalidades.

Selección gallega de embarcación fondeada dúos. / Cedida

Palmarés de 2025

Los pescadores gallegos de agua dulce y mar consiguieron once medallas individuales el pasado año en campeonatos de España y del Mundo, a las que hay que sumar cinco más por equipos con la selección gallega y otras dos de gallegos con la selección de España.

Destaca sobre todo el oro con España y la plata individual de José Manuel Socastro, pescador de Padrón, en el Mundial Másters de Salmónidos Mosca, celebrado en Asturias. Y en esta misma disciplina de mosca, pero en el Europeo disputado en Italia, Alberto Luengo y Emilio José González Berjara lograron la plata con España, sumando además este último una plata a título individual.

En cuanto a la participación de la selección gallega en torneos nacionales, los deportistas azules consiguieron cinco medallas para Galicia: oro en Salmónidos Mosca Dúos (Asturias), plata en Salmónidos Mosca Máster (Asturias) y Salmónidos Mosca Juventud (Aragón), plata en Carnívoros Señuelos Artificiales (Valencia) y bronce en Embarcación Fondeada Dúos (Asturias).

Por último, a nivel individual, Galicia brilló un año más en los torneos nacionales, con una decena de metales. Álvaro García Veiga y Santiago Domínguez fueron plata en Salmónidos Mosca Dúos; Carlos Gesto y Jorge García Duarte, bronce en esa misma prueba; José Manuel Socastro logró el bronce en Salmónidos Mosca Veteranos; Lucas Gómez Fierro fue oro en Salmónidos Mosca Juventud, torneo nacional en el que Román García Lorenzo, de Santiago, fue bronce. Santiago Blanco Ruppen logró la plata en la modalidad de mar de Embarcación Fondeada Juventud, con Yeray Blanco López con el bronce.

Selección gallega juvenil de mosca. / ECG

Más mundialistas en 2026

La bandera gallega ondeó este año, gracias a la pesca, en países como Polonia, Chequia, Estados Unidos, Italia o Montenegro, además de en buena parte de las comunidades españolas. Y volverá a ser así a lo largo de 2026, año en el que de nuevo está garantizada la plaza de algunos deportistas gallegos en citas mundiales y europeas. Han conseguido esa clasificación el pentacampeón mundial David Arcay y Alberto Luengo para el Mundial de Salmónidos Mosca en Estados Unidos; Lucas Gómez Fierro para el Mundial Salmónidos Mosca Juventud en Irlanda; o la armada juvenil de Embarcación Fondeada, con Santiago Blanco y Yeray Blanco al frente.