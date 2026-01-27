El día que el Compostela de Secho se quedó sin gol

La SD Compostela sufrió ante el Centro de Deportes Barco un frenazo inesperado en su carrera por el ascenso. El colectivo dirigido por Secho Martínez encajó la primera derrota de la temporada al caer por 2-0, en un duelo que dejó un registro inédito desde el 23 de marzo de 2025. Y es que el cuadro santiagués se marchó sin ver portería por primera vez desde el aterrizaje del técnico sonense al banquillo, poniendo fin a una racha de 23 partidos —308 días— marcando.

Cuando Secho llegó al Compostela heredó de Luisito un mal endémico que condicionaba de forma total los resultados del equipo: la falta de puntería. Con únicamente 2 goles a favor en los últimos siete partidos, el técnico sonense tomó el cargo con el claro objetivo de salvar la categoría.

A pesar de no sellar la permanencia, el Compos de Secho demostró una reacción merecedora de una nueva oportunidad y una facilidad impropia para ver puerta. Antes de su incorporación, el equipo registraba 27 tantos con una media inferior a un gol por partido (0,96) y la tercera peor diferencia de goles del campeonato (-12). Diez dianas en las últimas seis jornadas de liga (1,67 goles por encuentro) de la mano de su nuevo técnico confirmaron el despertar goleador de un Compostela que anotó en todas y cada una de ellas.

Con el inicio del nuevo curso, ya en Tercera Federación, el cuadro picheleiro siguió demostrando una gran capacidad goleadora, anotando en todos los partidos de la primera vuelta. Un balance de 32 goles a favor en 17 encuentros (1,88 por duelo), dato que resalta todavía más si se tiene en cuenta que el Compos no ha marcado más de tres dianas en ningún encuentro.

No fue el día en Valdeorras

Esta eficiencia ofensiva sumada a una brillante solidez en defensa, especialmente en el tramo final de la primera vuelta, permitió al equipo blanquiazul llegar a la jornada 18 como líder destacado, con diez puntos de ventaja sobre el segundo y de forma invicta. Pero ante el Barco, por primera vez en la etapa de Secho en la capital, el Compostela se quedó sin gol.

Una ya común falta de fluidez con balón y la extraña ineficacia individual imposibilitaron el tanto, dejando a cero el marcador picheleiro y provocando la primera derrota de la campaña. Dos acciones a balón parado condenaron en Valdeorras a un Compostela que, por vez inaugural desde que el sonense está al mando, vio cómo su rival se marchaba sin encajar.

Jorge Maceira protege el balón ante el defensa del Barco. / Área 11

Una ocasión de Charly, una oportunidad de Maceira y un posible penalti por mano a punto estuvieron de regalar un consuelo a los santiagueses en una tarde para el olvido, donde ni el tiempo ni el juego ni el rival lo pusieron fácil. En definitiva, el Barco puede presumir de ser el único equipo de la liga en vencer ante el cuadro blanquiazul e Imanol, su portero, el único en mantener su meta a cero.

El guardameta navarro recoge de esta forma el relevo de Santi Canedo, verdugo picheleiro hace 23 partidos. El portero del Bergantiños dejó su meta a cero en la victoria de su equipo (0-2) en la jornada 28 de Segunda RFEF en San Lázaro, en el que fue el último duelo de Luisito como entrenador de la SD Compostela.

Foco en el Boiro

Tras la derrota, el conjunto blanquiazul mantiene el liderato, aunque ve reducida su renta a los siete puntos. El Somozas, que venció al Juventud Cambados en Burgáns gracias a un solitario gol de Juan Cambón, asalta la segunda plaza y se asienta como el perseguidor de los capitalinos, seguido por un Arosa que ganó al Silva en el descuento.

Por su parte, la esedé ya trabaja en busca de reponerse del primer golpe de la temporada. El equipo de Secho Martínez se ejercitó este lunes con vistas al choque del domingo (18.00 horas) frente al CD Boiro en San Lázaro. Un partido que examinará la capacidad de reacción del líder, que intentará reencontrarse con el gol y, lo más importante, con los tres puntos.