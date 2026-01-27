Las hermanas Paniagua se consolidan en la élite del atletismo nacional

Galicia firmó una jornada histórica en el Campeonato de España de campo a través individual y de selecciones llevado a cabo en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. Un total de nueve medallas (tres oros, dos platas y cuatro broces) así como once puestos de finalistas (de los cuales, cuatro fueron cuartos puestos) fue el gran balance cosechado por la selección gallega sub16, sub18, sub20, sub23, absoluta y relevos mixta en un campeonato para recordar con las hermanas santiaguesas Demeku y Debris Paniagua demostrando que merecen estar en la élite nacional.

En un campeonato, que se disputaba en sábado y domingo, los grandes resultados no se hicieron esperar para los intereses gallegos ya que en la primera jornada el equipo sub16 femenino lograba la medalla de bronce por selecciones con una excelente Lía Núñez, quien liderando a sus compañeras, lograba entrar en la línea de meta en el tercer lugar de la clasificación general. Junto a ella sumaban para Galicia, Mencía Álvarez (12ª), Xoana Rodil (18ª), Irene García (22ª) y Alba Vasconcellos (43ª).

Con el buen sabor de boca dejada por las más pequeñas, continuaron llegando los grandes resultados para los equipos gallegos. En esta ocasión con Paula Fernández quien sobre una distancia de 4.628 metros de terreno completamente embarrado, lograba proclamarse campeona de España individual sub18 dando una auténtica lección de calidad y dominio de la prueba. Por equipos la selección lograba un importante sexto puesto de finalista con la labor de Irma Veiguela (16ª), Uséu Bernárdez (32º) y Tania López (52ª)

En el resto de pruebas, cabe destacar el valioso cuarto puesto conseguido por Enrique García en la categoría sub16 masculina que junto a Guillermo Ortigueira (11º), Brais Rey (17º), Lucas Costa (30º) y Pedro Moirón (48º) pusieron a Galicia en la cuarta posición a cinco puntos escasos de la medalla de bronce.

Esa misma posición también la firmó el equipo sub18 masculino liderado por Xoel Franco que entraba en los puestos top del campeonato al finalizar en la quinta posición de la clasificacion individual. A nivel de selecciones, tan sólo un único punto separó de la medalla de bronce a la Irmandiña, compuesta también por Enrique García (15º), Pablo Vázquez (17º) y Hugo Dopazo (51º).

El domingo tenía lugar la prueba sub20 femenina con todas las miradas puestas en el combinado gallego. Desde el pistoletazo de salida ya quedaban claras las intenciones de las gallegas, que se situaron de inmediato en las primeras posiciones de la prueba ante unas rivales incapaces de seguir el ritmo impuesto. Con el paso de las vueltas, los grupos de cabeza se fueron definiendo poco a poco bajo un claro dominio gallego que acabó por dejar un resultado histórico: las cuatro primeras posiciones de la clasificación general fueron ocupadas por deportistas de nuestra selección. 1ª Sandra González, 2ª Demeku Paniagua, 3ª Debris Paniagua y 4ª Sabela Martínez, a las que se sumó el 11º puesto de María Estévez, por lo que Galicia alcanzaba un incontestable título, con 27 puntos de ventaja sobre la segunda clasificada, Andalucía.

El equipo gallego sub20 femenino celebra su primer puesto. / FGA

Sí grandes fueron los resultados del equipo femenino sub20, no menos fue lo del masculino en donde nada menos que tres atletas entraban en el Top10 de la clasificación general. Al frente de los gallegos y liderando el conjunto, Iker Fernández finalizaba en una fabulosa quinta posición, seguido de Asheber Díaz (8º); Alex Sierpes (9º) y Teo de Frutos (22º), posiciones todas ellas que por conjuntos, daban a nuestro combinado una sensacional tercera plaza de todo un campeonato de España Sub20.

Por sí había sido poco, y aún con el subidón de la actuación sub20, caía otra nueva medalla para el atletismo gallego. En esta ocasión era en la categoría sub23 en la que la campeona gallega absoluta de campo a través Emma Méndez, conseguía el subcampeonato de España contribuyendo junto a la actuación de Sara Guedes, Isabel Caeiro, Leila Villar y Ainhoa Gontán, a la cuarta posición por equipos.

En la categoría masculina sub23, décimo primera posición para Galicia con Sergio Quintas como mejor gallego (17º). Junto a él, corrieron Alex Iglesia (39º), Pepe Sánchez del Valle (45º), Nuno Moure (52º) y Maro Rodríguez (55º).

Ya sobre las carreras absolutas y cerrando el campeonato, excelente séptimo puesto para David de la Fuente quien se instala definitivamente en la élite del campo a través. Con esta gran actuación, el campeón gallego absoluto contribuía además, junto a Esteban Iglesia (25º), Jorge Puig (29º), Pedro Liste (60º) y Yago Ignacio García (75º) a lograr un destacadísimo quinto puesto por selecciones.

En la carrera absoluta femenina era la subcampeona gallega Ángela González (20ª) quien lideraba a lo equipo hasta el octavo lugar junto a Antía Castro (30ª), Itziar Dócil (42ª) y Pilar Rojo (58ª)

Por último también hay que destacar el décimo puesto cosechado por el equipo de relevos mixto formado por Pablo Bocelo, Eva Piñel, Pablo Ulla e Inés Docampo.