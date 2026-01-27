Fórmula 1
Aseguran que Michael Schumacher "ya no está postrado en su cama" de Mallorca
Según informa el 'Daily Mail', el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, que reside en la urbanización Las Brisas de Andratx, podría comunicarse parpadeando con sus familiares
Redacción
Un reportero de Daily Mail ha visitado los exteriores de la mansión que posee la familia Schumacher en la urbanización Las Brisas, cerca de Andratx. Y después de lo que asegura que ha sido una “exhaustiva investigación”, hablando con “fuentes fiables” que guardan el anonimato, ha ofrecido novedades respecto al actual estado en el que se encuentra el heptacampeón de F1.
La casa, en plena Sierra de Tramuntana, está rodeada de un enorme muro de piedra y árboles imponentes. Las cámaras de seguridad detectan su presencia y un miembro del personal de seguridad sale al encuentro del periodista, que lógicamente no puede acceder a la villa que Corinna Schumacher compró a Florentino Pérez en 2017.
Aparte de un pequeño grupo de familiares y amigos de confianza, entre los que figura el expresidente de la FIA Jean Todt, nadie puede visitar a Michael, de acuerdo con los deseos de su esposa. El expiloto no ha sido visto en público desde el terrible accidente del 29 de diciembre de 2013, que le dejó severas lesiones cerebrales.
El reportero del Daily Mail anuncia que Michael ya no está postrado en cama. A sus 57 años, no puede caminar, pero enfermeras y terapeutas lo llevan por la mansión en silla de ruedas. Sus fuentes también desmienten que ‘Schumi’ asistiera a la boda de su hija Gina con Iain Bethke en 2024, en la misma mansión Villa Yasmin.
Todt se limita a decir que "Michael sigue luchando". Y otra persona cercana a la familia le indica que el alemán se comunica mediante parpadeos: “No se puede estar seguro de que lo entienda todo porque no puede contárselo a nadie. La sensación es que entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”.
