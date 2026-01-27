El Obradoiro apunta a Travis Munnings para reforzar el juego exterior

"Estamos abiertos a ver qué puede pasar". Así resumía la pasada semana el director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, la presencia del club en el mercado de fichajes en el que, tal y como reconoció el avilesino se buscaba un perfil concreto: un tres que pudiera actuar de cuatro aunque dejando claro que no se iba "a disparar por disparar".

Pues bien parece que el Obra puede sumar ese perfil en el bahameño Travis Munnings, nombre que adelantaron 'Piratas del Basket' y la cuenta de X '@scrubbdoiro' y que en las últimas horas se desvinculó del Covirán Granada, club en el que militaba hasta ahora en ACB.

Munnings podría seguir así el camino del base estadounidense Micah Speight, último fichaje compostelano, que se incorporó a la entidad obradoirista en noviembre del pasado año tras desvincularse también del Covirán Granada.

El alero bahameño, con pasaporte cotonú, de 1,96 metros de altura destaca por su perfil físico y atlético y tiene su gran virtud en el aspecto defensivo, donde la versatilidad lo convierten en un gran arma a utilizar. En el aspecto ofensivo destaca por la amenaza en el tiro exterior, con buenos porcentajes, a pesar de no ser un especialista.

En lo que llevamos de temporada, Munnings disputó once encuentros con el conjunto nazarí en la máxima categoría, promediando 2,6 puntos, 1,3 rebotes y 0,5 asistencias.

De concretarse su llegada al Obradoiro, que según señala 'Piratas del Basket' está "encaminada" y el acuerdo "totalmente negociado", no sería la primera experiencia de Munnings en Primera FEB, categoría en la que ya militó la pasada campaña en las filas del Fuenlabrada.

El bahameño terminó la pasada campaña en el equipo madrileño promediando 8,9 puntos (52,3% en tiros de campo y 44,6% en triples), 4,3 rebotes y 1,6 asistencias. Además, curiosamente, Munnings firmó su mejor partido con la elástica del Fuenlabrada ante el Obradoiro en la penúltima jornada de la liga regular del pasado año, acabando con 22 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.