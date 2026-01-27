El santiagués Borja Iglesias presenta la nueva piel de la selección gallega

El santiagués Borja Iglesias no solo es un futbolista brutal dentro del césped, sino que también es una figura influyente más allá de lo deportivo, capaz de dar visibilidad a campañas e iniciativas que conecten con la identidad y sentimiento de un pueblo. Un papel que volvió a asumir en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, donde en la tienda de Fútbol Emotion tuvo lugar la presentación oficial de la nueva camiseta de la selección gallega de fútbol. Un diseño exclusivo de la marca Adidas, elegante y sobrio, con un predominante color blanco y unas mangas azules, que Galicia lucirá este miércoles en A Malata (18.00 horas) con motivo del duelo de la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA entre el combinado gallego y Asturias.

Encuadrado dentro de un ambiente cercano, marcado por la presencia de más de 200 aficionados, Borja Iglesias introdujo la nueva piel de A Irmandiña en el estreno de la tienda de Fútbol Emotion en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

El jugador ejerció de ‘modelo’ en el acto de presentación de una equipación de estilo formal, sin excentricidades, con la clásica mezcla entre blanco y azul, basada en los colores de la bandera gallega. Pero a diferencia de ediciones anteriores, la nueva piel destaca por la predominancia de un color blanco que protagoniza la parte central de la prenda.

El azul se manifiesta en dos tonalidades distintas: celeste, presente en las mangas de la camiseta y en unas finas líneas que cortan el blanco central; y oscuro, en el logo de Adidas y en las tres franjas que atraviesan ambos hombros. Misma gama de azul que presenta la prenda en la parte trasera con la tipografía y el dorsal, junto a una bandera de Galicia.

Borja Iglesias luce la nueva camiseta de la selección gallega. / RFGF

Iglesias destacó el impacto y la belleza de la nueva camiseta de la selección gallega, al tiempo que también recordaba su paso por las categorías inferiores vistiendo los colores del combinado autonómico.

La nueva piel de la selección ya se encuentra a la venta tanto en el servicio oficial en línea de Fútbol Emotion como físicamente en la nueva tienda de la empresa en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, así como en su establecimiento en A Coruña.

Por un billete a la Fase Final

La selección gallega UEFA será la encargada de estrenar la flamante equipación de A Irmandiña, mañana, a las 18.00 horas ante Asturias en A Malata en el partido correspondiente a la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones.

El combinado gallego, formado por futbolistas amateurs, busca sellar el billete hacia la Fase Final de la ronda nacional del campeonato que enfrenta a las mejores regiones de toda Europa. En la última edición, Galicia perdió en la final ante una selección de Aragón que a la postre se proclamaría campeona continental, recogiendo el relevo de los gallegos, vencedores en 2023.

Los jugadores gallegos celebran un tanto en la fase previa. / RFGF

Manolo García, entrenador de A Irmandiña, ha convocado a un total de 18 futbolistas para el partido contra Asturias: Andrés (Gran Peña), Ayoub (Viveiro), Ander Bellido (Estradense), Óscar (Estradense), Carabán (Estradense), Achore (Montañeros), Cadra (Racing Villalbés), Dopico (Somozas), Brais Vidal (Estradense), Make (Racing Villalbés), Enjamio (Boiro), Noel Álvarez (Barco), Juan Cambón (Somozas), Adri Rodríguez (Céltiga), Lombao (Arosa), Rachu (Noia), Lucas Camba (Alondras) y Noel Chaves (Juventud Cambados).

Cabe recordar que la entrada al encuentro es totalmente gratuita aunque requiere de su retirada previa en la propia puerta del estadio ferrolano.