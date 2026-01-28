Galicia tumba a Asturias y se cita con la Final Four de la Copa de las Regiones

Galicia ya está entre las cuatro mejores selecciones de la Copa de las Regiones de la UEFA. La selección gallega tumbó al Principado de Asturias en el duelo de la Fase Intermedia, disputado este miércoles en A Malata (Ferrol), gracias a los tantos de Lucas Camba, Adrián Lombao y Juan Cambón.

Marcada por el estreno de su nueva camiseta, la selección gallega inició el partido con mucha intensidad. Ambos equipos, conscientes de la importancia del choque, encararon los compases iniciales con especial ritmo, dejando grandes ocasiones en sendas porterías. En primera instancia, las defensas se impusieron a los ataques hasta que apareció Lucas Camba. El jugador del Alondras finalizó de cabeza un gran contragolpe de A Irmandiña que inició en los pies de su portero Ayoub (25’). Galicia golpeaba primero.

Lucas Camba protege el balón ante la defensa asturiana. / RFGF

El combinado del Principado, obligado a reaccionar, estuvo a punto de igualar la contienda justo antes del descanso. Un envío al área terminó dentro de la meta local, pero el asistente invalidó el tanto.

Tras la reanudación, Galicia ejerció un impacto mortal sobre la eliminatoria gracias a la intervención de uno de sus niños maravilla: Adrián Lombao. El atacante del Arosa aprovechó un error de la defensa rival para poner el 2-0 en el marcador con un disparo ajustado desde el borde del área (64’).

Sin tiempo para una posible reacción, Asturias recibió el tercer y definitivo golpe. De nuevo, un fallo defensivo condenó a una selección visitante que vio como Juan Cambón sentenciaba el partido totalmente a placer (67’).

A Irmandiña supo defender la ventaja para confirmar la clasificación a la Fase Final de la Copa de las Regiones, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Madrid. El combinado autonómico buscará repetir el triunfo del 2023, edición en la que el cuadro gallego terminó proclamándose campeón continental después de superar a Belgrado (3-1) en la gran final.

En la última entrega del torneo, Galicia también accedió a la Fase Final Nacional aunque cayó frente a Aragón (1-2) que a la postre recogería el relevo de los gallegos y ocuparía el trono europeo.