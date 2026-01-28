Munnings firma con el Obradoiro

El Monbus Obradoiro ha cerrado la incorporación que estaba buscando con la llegada de Travis Munnings, de 31 años y 1,98 metros. El conjunto de la capital gallega estuvo esperando a que el jugador resolviese si contrato con el Coviran Granada para recalar en Sar tras un tránsito por la ACB en el que su papel fue muy escueto, al igual que sucedió con Micah Speight.

Héctor Galán, director deportivo del club, afirmó querer un jugador que ocupase los puestos de tres y cuatro y ha firmado un hombre que se desarrolla más como alero y que puede ayudar en la posición interior. Viene de ser un jugador con poca relevancia en ACB, promediando 2,6 puntos, 1,3 rebotes y 0,5 asistencias. Eso sí, cuenta con experiencia en la Primera FEB, en la que se estrenó en la pasada campaña con Fuenlabrada aportando 8,9 puntos, 4,3 rebotes y 1,6 asistencias.

Antes de su paso por España, la trayectoria de Munnings incluye su etapa de formación en la universidad jugando en los Louisiana-Monroe Warhawks de la NCAA, de ahí dio el salto a la tercera división francesa con La Rochelle, en Portugal jugó en UD Oliveirense y Benfica, para regresar a territorio galo con dos equipos distintos, Boulazac y Pau-Lacq-Orthez.

Galán aportó su valoración tras esta contratación: "Estamos contentos con la llegada de Travis Munnings. Es un alero versátil que puede ocupar las posiciones de 3 y 4, con experiencia en la liga y un perfil físico que nos aportará energía tanto en defensa como en el rebote. Su conocimiento táctico y su capacidad para leer el juego se complementan perfectamente con nuestro estilo de juego”.

Con Fuenlabrada ya rozó el ascenso al jugar la Final Four del año pasado y Granada apostó por él cuando, en un inicio, apuntaba a que competirían en Primera FEB. El salto a ACB se le quedó grande, pero en Fuenlabrada ya demostró ser un buen complemento para un equipo que opta al ascenso. Además, ya ha jugado con Speight y Léo Westermann. La única duda que suscita es si es el perfil que precisa el Obradoiro, que quizás necesitaba un jugador más seguro para el cuatro.