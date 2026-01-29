El Compostela ultima el fichaje de Unai Peón

La SD Compostela ha cerrado la incorporación de Unai Peón Cuesta (San Sebastián, 18/04/2004), futbolista de 21 años del Atlético Coruña Montañeros, en una nueva operación de futuro para el conjunto santiagués que se asegura al jugador para lo que resta de temporada con opción a una más. Aunque el club coruñés adelantó la operación, el movimiento aún no es oficial por parte de la entidad blanquiazul, que trabaja ya en los últimos trámites para cerrar el fichaje.

El jugador refuerza la medular picheleira tras destacar en el equipo coruñés, donde era un auténtico fijo, completando 1.385 minutos en 17 partidos —16 de ellos como titular—. En su incansable rastreo del mercado, el Compos ha detectado en las filas del Montañeros una oportunidad única. Al igual que ocurrió con David Rosón, la esedé apuesta por un centrocampista joven con buen trato de balón y con pasado en la cantera del CD Lugo.

Unai, natural de San Sebastián, desarrolló gran parte de su formación en la base albivermella, antes de fichar por el Montañeros, donde desde edad juvenil se ha consolidado como un futbolista muy importante para el primer equipo. En total, el guipuzcoano ha disputado más de 100 partidos en tres temporadas y media con la camiseta morada, consiguiendo el ascenso a Tercera en la campaña 2024/25.

Este curso, Peón ha sido una pieza clave para el Monta en su vuelta a una categoría en la que compite con el Compostela. Su salida se produce en plena temporada, después de haber contribuido a un comienzo de campeonato muy sólido por parte de los herculinos, que se convirtieron en una de las grandes sensaciones del inicio.

Un nuevo perfil para la medular

Ahora, el centrocampista, uno de los grandes argumentos del notable rendimiento de su equipo, pone rumbo al líder de la competición donde buscará un hueco en el disputado medio campo blanquiazul. Además del ya mencionado Rosón, Secho Martínez dispone de numerosas alternativas para una zona en la que vienen actuando Diego Uzal, Samu Rodríguez y Joaquín Goris.

Además, el técnico sonense cuenta con el asturiano Mateo Arellano que, a pesar de comenzar con mucho protagonismo, las lesiones le han privado de continuidad en el último tramo de la primera vuelta.

Con la incorporación de Unai Peón, el Compostela añade a su plantilla un perfil físico y completo, capaz de aportar equilibrio y presencia en el centro del campo. Con sus 1,85 metros de altura, el jugador destaca por su despliegue, su buen trato de balón y una gran conducción, atributos que le permiten influir tanto en salida como en zonas más avanzadas. Un futbolista versátil que enriquece las variantes tácticas del mediocampo blanquiazul, que suma su segundo refuerzo en este mercado invernal.