Epi aconseja a Munnings: "Speight es un ejemplo, subió a un tren en marcha"

Tras el último movimiento del Monbus Obradoiro para agitar el mercado de fichajes con la llegada de Travis Munnings, Diego Epifanio ha ofrecido su rueda de prensa previa al regreso a la competición de los suyos y que supone el inicio de la segunda vuelta de la Primera FEB, teniendo como primer rival al Alimerka Oviedo. El preparador de los santiagueses ofreció su valoración sobre la llegada del alero, del que espera paciencia para que se adapte, puesto que el equipo no va a frenarse para que los alcance.

Epi comenzó hablando del estado del equipo: "Semana un poco rara porque llevamos dos semanas sin competir, entonces a veces eso se hace un poco largo. Esta semana creo que vamos a entrenar todos, con lo cual es una muy buena noticia. Pero bueno, la semana pasada por primera vez tuvimos que parar a varios jugadores con algunas dolencias del partido, con algunas situaciones que les iban persiguiendo desde el principio de temporada a algunos. Me preocupa un poco el hecho de no haber competido y de no haber entrenado todos, a ver cómo llegamos a nivel de energía y competitivo para el partido".

"Denzel (Andersson) en principio está haciendo sus pruebas, ya se incorporó al trabajo del grupo ayer, pero no puede hacer toda la sesión. Vamos a ver hoy si los servicios médicos ven que está progresando adecuadamente. Evidentemente, es un jugador que lleva tres semanas fuera del equipo, entonces, vamos a ver cuál es su rendimiento en la doble sesión de hoy y, a partir de ahí, tomaremos las decisiones para ver cómo hacemos la convocatoria", agregaba.

Epi también recordó que conocen bien a su siguiente rival: "Hemos jugado ya tres veces esta temporada contra Oviedo, en pretemporada, liga y copa, sabemos de la dificultad y de su capacidad anotadora. Además, han mejorado en muchos aspectos, sobre todo lo relacionado con el tiro de tres. En ese sentido, la gente está muy focalizada. Vamos a ver, sobre todo cuando empiece el partido, qué ritmos somos capaces de proponer".

De hecho, considera que "el Oviedo es, un poco, el reflejo de Javi (Rodríguez) en la pista. Es un entrenador muy intenso, que tiene las cosas muy claras y que ha hecho una plantilla, con su capacidad económica, pero con un criterio muy claro de cómo querían jugar, de ser muy agresivos atrás y de correr mucho. Son el equipo que más triples tira de la competición y el equipo que más triples anota. A nivel de asistencias están entre los cinco mejores. Es un equipo que está jugando a muy buen ritmo y creo que eso viene también del ritmo que quiere proponer Javi y de la aceptación de los jugadores a jugar a ese nivel de energía".

"Ahí está el reflejo de nuestros partidos, nos ha costado siempre muchísimo, vienen de meter en los últimos tres cuartos, el otro día, más de 27 puntos, creo que fueron 27, 28 y 30. Entonces, habla un poco de ese ritmo al que ellos están jugando y que nosotros tenemos que ser capaces de controlar y pasa un poco por controlar nuestras pérdidas de balón para que ellos no nos anoten en los primeros segundos. También por controlar el rebote, que son situaciones en las que cuando nosotros no hemos tenido control de los primeros segundos y del rebote en los tres partidos contra ellos, han sido los momentos que más daño nos han hecho. ¿Qué pasa? Que ahora se está sumando, pues que están jugando con mucha confianza en el tiro de tres y eso, encima, les hace más peligrosos", sostenía.

Con Munnings, su nueva pieza, quiere ser paciente porque es "un jugador que llegó ayer con no sé cuántas maletas, con su familia y que sale de un proyecto en el que, por lo que sean las circunstancias, él no se veía. Ahora mismo llega un jugador con muchas cosas que aprender, de como funcionamos en el día día, de como es el grupo y de como entrenamos. Tiene que entender que, ahora mismo, si todos estamos sanos, llega a un equipo que ha hecho una gran primera vuelta y que ahora tendrá que ir entrenando poco a poco y encontrándose dentro de nuestras opciones ofensivas y defensivas. Vamos a ver lo que nos puede ofrecer. Ya conoce a dos jugadores de la plantilla. Vamos a ver si él se adapta cuanto antes, pero lo que está claro es que el equipo no puede parar para adaptarse. Micah Speight es un ejemplo para él. Subió a un tren en marcha y lo ha hecho muy bien".

"Para él no va a ser fácil porque viene de una situación de no jugar, en la que seguro que le hacía mucha ilusión estar en una liga como la ACB, pero no ha encontrado un sitio y viene a un lugar en el que, ahora mismo, no tenemos una necesidad de un jugador o no tenemos un rol para él. Entonces, otra vez, nos tendremos que dar cabezazos, encontrarle sitio y tendrá que poner él de su parte en todos los aspectos, tanto en el humano como en el técnico-táctico", dejaba claro.

Munnings

La nueva pieza del puzzle obradoirista ha completado su reconocimiento médico en HM Hospitales La Rosaleda este mismo jueves, por lo que se ha puesto a las órdenes de Epi para comenzar a trabajar con su nuevo equipo. El alero tratará de adaptarse lo antes posible a los esquemas del Obradoiro para poder aportar y ganar minutos poco a poco, tanto en el puesto de alero como en el de alapívot. El jugador será presentado este viernes.