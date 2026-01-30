El Compostela confirma la salida de Mateo Arellano por razones técnicas y de planificación

La SD Compostela ha confirmado la salida de Mateo Arellano en una decisión que el club y Secho enmarcan dentro de la planificación deportiva de la plantilla. El entrenador blanquiazul explicó que la operación responde a la necesidad de ajustar a los futbolistas y de cubrir necesidades.

El asturiano llegó a Santiago este mismo verano después de ser un fijo en la UD Llanera de Segunda Federación, disputando 34 encuentros —todos como titular— en los que completó 2.917 minutos y anotó 5 goles. Después de seis meses, Mateo se despide de la capital gallega después de disputar 774 minutos en 14 partidos y con la sensación de no haber cumplido con las expectativas.

Dinámica regresiva de protagonismo

La ilusión generada por su fichaje y un prometedor comienzo invitaban a pensar en que sería un jugador importante en el nuevo proyecto. En las primeras jornadas, Arellano contó con un papel relevante como en el empate en A Illa de Arousa frente al Céltiga, donde firmó el único gol blanquiazul en el partido.

Sin embargo, con el paso del tiempo su protagonismo fue decayendo y su peso en el equipo disminuyó notablemente, sobre todo en el último tercio de la primera vuelta. Ante el Atlético Arteixo, el 23 de noviembre de 2025, Mateo jugó su último encuentro como titular con la camiseta de la SD Compostela. Desde aquel partido, el centrocampista asturiano terminó por perder su lugar en el planteamiento de Secho y las lesiones limitaron su participación a 53 minutos en los últimos dos meses.

«Es una decisión técnica y de club»

El técnico sonense subrayó en la rueda de prensa previa al duelo contra el Boiro que la salida de Arellano responde a «una decisión técnica y de club». «Cuando sale un jugador es porque haces una composición del número de futbolistas y de las posiciones que tienes. Tenemos que ajustarnos y cubrir necesidades», explicó.

Una decisión tomada en base a un «análisis interno»: «La salida de Mateo es una decisión técnica y de club. Se analizó la situación y se buscaron opciones. Son decisiones que nunca gustan, pero que forman parte del fútbol».

La baja del jugador ovetense explica más si cabe los movimientos del mercado invernal. Además de la llegada de Rosón, efectiva desde hace más de dos semanas, el Compostela oficializó en el día de ayer el fichaje de Unai Peón, del que Secho manifestó que «era un jugador que valorábamos más para la próxima temporada, pero las circunstancias del mercado y el análisis que hicimos nos llevaron a hacer la operación ahora».