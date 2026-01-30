David Rosón: «El Compostela es un club de otra dimensión»

Este mismo enero, David Rosón Fernández (Lugo, 22/05/2003) rescindió contrato con su amado Lugo para convertirse en el primer refuerzo invernal de la SD Compostela. Dos semanas después de su llegada, el mediocentro lucense ya se siente integrado en el vestuario, cómodo en Santiago y convencido del potencial del equipo. Rosón repasa su salida del cuadro albivermello, su experiencia en Don Benito y el proyecto de un Compostela centrado en el ascenso, pero que con refuerzos como el suyo confirma que mira hacia el futuro.

¿Cómo está siendo su adaptación a la ciudad y al equipo?

A nivel personal estoy muy contento. Santiago es una ciudad que me gusta mucho. Ya había vivido aquí hace tres años por motivos de estudios y la verdad es que estoy súper a gusto con la gente y con todo. A nivel profesional creo que la adaptación está siendo buena. Con los compañeros cada vez me entiendo mejor, la acogida fue buenísima, y con el cuerpo técnico y el modelo de juego también me estoy adaptando muy bien.

¿De qué forma surgió la oportunidad de fichar por el Compostela?

A Secho ya lo conocía de su etapa en el Lugo. Había compartido varios meses con él cuando yo subía en dinámica del primer equipo y siempre tuvimos muy buena sintonía. En el mercado de invierno hablamos, mi entorno y yo valoramos la oportunidad y lo que se nos ofrecía por parte de Secho y del club, y nos gustó mucho.

Para un lucense que lleva desde los 12 años en el equipo de su ciudad, entiendo que no fue fácil tomar la decisión de salir, ¿no?

No, sencillo no fue. Como dices, llevaba toda la vida allí y siempre hay una parte emocional que pesa. Pero esto es fútbol. Al Lugo le estoy súper agradecido, le debo todo porque es donde me he formado y lo considero mi casa. Aun así, también hay que intentar seguir creciendo y madurando como jugador y como persona. Ahora estoy centrado en el Compostela, agradecido por la oportunidad y con muchas ganas de devolver al club a donde se merece.

En estas dos primeras semanas, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del club?

Las dimensiones del club son, para mí, de una categoría muy superior a la que está ahora mismo. Se nota en todo: instalaciones, personal, estructura… Y los compañeros también me sorprendieron para bien, tanto por el nivel que tienen como por la predisposición y las ganas de trabajar para conseguir el objetivo.

El año pasado jugó cedido en el Don Benito, de Segunda Federación. ¿Cómo valora la experiencia?

La considero una experiencia muy completa. Pasé por todos los roles que puede tener un jugador, desde jugar más y ser importante, hasta estar en un segundo plano y tener que trabajar mucho en los entrenamientos para tener participación. Fue muy positiva, tanto a nivel personal como profesional. Me considero un jugador más completo gracias a lo que viví allí.

¿Cómo ha sido su adaptación al vestuario?

Es verdad que venían de una dinámica muy buena y podría parecer un grupo más cerrado, pero me encontré justo lo contrario. La acogida fue excelente y el entendimiento a nivel de juego está siendo muy bueno. Con Damián y Maceira ya había coincidido en el filial del Lugo, y a otros los conocía de jugar contra ellos. La adaptación y el trato que he recibido han sido muy buenos.

Antes de fichar, ¿conocía algo de la historia del Compostela?

Sí, como buen gallego sabía bien a dónde venía y lo que significa el Compostela. No viví su etapa en Primera División, pero mi familia, especialmente mi padre, me hablaban de ello. También lo seguía en Segunda Federación y sabía que era un club de otra dimensión, por las instalaciones, la masa social y todo lo que lo rodea.

Ojalá se vayan cumpliendo los objetivos año a año y pueda estar aquí el mayor tiempo posible"

Ha firmado hasta final de temporada con opción a una más. ¿Se considera una apuesta de futuro por parte del club?

Ojalá que sí. Todo lo que rodea al club me atrae mucho. Ojalá se vayan cumpliendo los objetivos año a año y pueda estar aquí el mayor tiempo posible, porque es una ciudad en la que me siento muy cómodo y un club en el que me siento muy a gusto como jugador.

¿Cómo es David Rosón como jugador?

Soy un centrocampista. No me definiría ni como mediapunta ofensivo ni como mediocentro defensivo, sino un término medio: centrocampista. Tengo mucho recorrido, me gusta llegar a otras áreas y aportar mucho trabajo. Con balón me gusta participar, asociarme, combinar con mis compañeros. Diría que soy un jugador con recorrido, trabajador y con buen trato de balón.

A nivel personal, ¿qué objetivos se marca a corto plazo?

Mi objetivo personal es el mismo que el colectivo: conseguir el ascenso. Es el principal motivo por el que he venido. Soy consciente de la dificultad y de que hay que ir partido a partido, pero ese es el objetivo y vamos a pelear por él.

¿Ve al equipo capacitado para conseguir el ascenso?

Sí, sin ninguna duda. Por la calidad individual de los jugadores y, sobre todo, por las ganas y el afán de hacer las cosas bien.

David Rosón, durante su debut con la SD Compostela. / Nacho Castaño

Debutó en la victoria frente al Viveiro en San Lázaro, ¿Qué valoración hace de su actuación?

Era mi primera semana y llevaba solo cuatro entrenamientos con el equipo, pero me sentí cómodo. Los compañeros me ayudaron mucho y eso facilitó las cosas. Creo que aporté para ayudar al equipo y me fui satisfecho, tanto a nivel personal como colectivo.

Pese a la derrota, el equipo está tranquilo porque confiamos en nuestro trabajo diario"

El pasado domingo llegó la primera derrota ante el Barco. ¿Cómo valora el partido?

Fue un partido muy igualado que se decidió por dos acciones puntuales de balón parado. Nosotros también tuvimos ocasiones muy claras, con Maceira y Charly. Somos conscientes de la dificultad de la categoría, del nivel de los equipos y de los campos. Pese a la derrota, el grupo está tranquilo porque confiamos en el trabajo diario y en que lo vamos a sacar adelante.

Este domingo reciben la visita del Boiro, un equipo en puestos de ‘play-off’. ¿Qué partido espera?

Como todos, muy complicado. El Boiro está haciendo las cosas muy bien, tiene jugadores con talento y experiencia en la categoría. Tendremos que trabajar desde el minuto uno hasta el final, sabiendo que no será fácil, pero con confianza en que podemos sacarlo adelante.

Para terminar, ¿un mensaje para el compostelanismo?

Darles las gracias. A nivel personal, por la acogida que me han dado desde que llegué, porque mucha gente me ha mandado mensajes de ánimo y confianza. Y a nivel colectivo, agradecerles el apoyo tanto en casa como fuera. Me ha sorprendido mucho ver a tanta gente desplazándose, algo que no es normal en esta categoría. Estamos todos muy agradecidos y vamos a ir con todo para lograr el objetivo.