OPEN AUSTRALIA
"He vomitado", el momento en el que empezó el calvario de Alcaraz ante Zverev
El murciano hizo saber a su equipo que algo no iba bien antes de empezar a acalambrarse
El intenso calor de la sesión de tarde acabó pasando factura a Carlos Alcaraz ante Zverev. El murciano, que dominó los dos primeros sets con su tenis abrumador habitual, sufrió un golpe de calor a mitad del tercer set que le hizo vomitar y que le provocó calambres en sus piernas.
"He vomitado. No se si tomarme algo" espetó el de El Palmar a su equipo con el 3-3 en el marcador. Encendió las alarmas el español, que poco después empezó a sufrir calambres en su piernas, viendóse afectado y sin apenas movilidad.
Aguantó sin problemas su servicio, pero tras el nuevo turno del alemán, empezó a notar que algo no andaba bien en su muslo. Rígido y sin apenas poder saltar al sacar, el español trató de hacer lo posible, pero fue insuficiente para llevarse el set.
Zverev, furioso por ver como atendían al español por los calambres, algo que no puede suceder, supo resistir y centrarse. Cerca estuvo Alcaraz de finalizar el partido, pero en el 'tie break' del tercer set, el alemán supo imponer la lógica.
Se alarga el partido para Alcaraz, que poco a poco debería ir recuperando la movilidad y su mejor versión, ante un Zverev crecido por conseguir el tercer set.
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
- El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: 'El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos
- Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»