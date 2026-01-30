Munnings: "No estoy aquí para luchar por el puesto de nadie"

Travis Munnings ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Monbus Obradoiro, dejando claro que viene para ayudar al equipo a ascender a la ACB y que no viene "para luchar por el puesto de nadie". El jugador realizó estas declaraciones después de que Diego Epifanio señalase este jueves que tendría que "romperse la cabeza" para encontrarle un espacio, palabras que Héctor Galán, director general del club y presente en el acto, cree que fueron sacadas de contexto.

El alero comenzó hablando de su recibimiento: "Hasta ahora he estado muy bien. Siento que mi llegada fue genial y que todo fue muy bien con mis compañeros y los entrenadores. Sentí que todos me recibieron con los brazos abiertos. Estoy tratando de unirme con el equipo lo más rápido posible, aprender y formar esa química, porque la que tienen es fantástica. Así que quería venir aquí para dar lo mejor de mí, ayudar a continuar ganando y mantener la gran temporada que tienen hasta ahora".

El jugador fue preguntado por si habló con Micah Speight o Léo Westermann para tomar su decisión, pero el contacto con el club ya había sido previo en verano: "No, creo que en verano ya había hablado con el entrenador sobre venir aquí. Pero sí, hablé con Léo y Micah sobre como estaban aquí, como eran los entrenadores y la organización. Me dijeron cosas geniales y los creí. Sé que son un buen grupo y, con ellos, me siento cercano. Tengo buena relación con Léo y Micah. Con Léo jugamos toda la pasada temporada. Hemos construido una conexión, una amistad. Obviamente, me dijeron como estaba aquí, cuál es el objetivo, como es la camiseta y como puedo ayudar. Sentí que nuestra conversación fue genial".

Epi dijo en la previa al duelo con Alimerka Oviedo de que Munnings no llega con un espacio o rol que deben buscarle, algo que él entiende: "Yo, honestamente, no estoy mirando mi misma posición. Vengo para hacer lo mejor para el equipo. Es decir, tanto en defensa como en ataque y para jugar al tres, al cuatro o al dos. Lo que sea que pueda hacer para ayudar al equipo a ganar y aumentar nuestras oportunidades. De momento, estoy aprendiendo el sistema, conociendo a los jugadores y mis compañeros también me comentaron sobre lo que ya han pasado. No estoy aquí para luchar por el puesto de nadie o algo así. Haré lo que el entrenador me pida. Voy a jugar mi rol y hacer lo mejor que puedo en la posición que esté. Solo quiero ayudar con mi físico, mi defensa y mi comunicación".

"Esta es una gran competición y una gran lucha. Cada partido es muy duro. Mi objetivo es volver a la ACB y ayudar a este equipo a llegar a la liga. Ahora mismo ese mi principal foco", sentenciaba el jugador.

Presentación de Travis Munnings, nuevo jugador del Obradoiro, en Compostela / Antonio Hernández

Galán y las declaraciones de Epi

Héctor Galán, director general del club, estuvo presente en la presentación de Munnings para hablar sobre su nuevo jugador, afirmar que ya estuvieron cerca de llevárselo en verano y sobre las declaraciones de Diego Epifanio, considerando que fueron sacadas de contexto y que no hay ningún tipo de polémica.

Héctor comenzó hablando del interés que ya tuvieron en verano: "Munnings fue uno de los jugadores que teníamos en los primeros lugares de la lista cuando empezamos el trabajo en verano para la configuración del equipo. Lo teníamos visto. Sabéis que el año pasado jugó a muy buen nivel en Fuenlabrada e hizo una temporada, como el resto del equipo, de muy buen nivel. Estuvieron a punto de ascender. Era un perfil que teníamos claro que nos podía encajar en la estructura y en la configuración del equipo. En ese momento, creo que llegamos a estar muy cerca, pero también estaban otras opciones. Entre ellas la de Granada que, además, luego se confirmó su presencia en ACB y creo que, deportivamente, para él era un reto mayor el de estar en ACB".

"Hace unas semanas surge la oportunidad, por la situación que tenía en Granada, que no estaba contando o creo que ambas partes no estaban contentos con la situación, y surge un poco la oportunidad de incorporarlo. Después de trabajar varias semanas en esta incorporación, pues al final lo hemos conseguido traer. Deportivamente, es un jugador que destaca por su versatilidad. Para mí es un exterior, es el concepto de 3 o 3,5 que es difícil de encasillar, pero que a la hora de jugar te abre muchas opciones. Era justo el perfil que nos faltaba en la estructura larga que ya tenemos de plantilla. Tapamos un poco ese agujero. En pista, es un jugador que aporta sobre todo defensa, físico, intensidad en el rebote y capacidad de abrir el juego desde fuera, porque tiene muy buena capacidad de tiro exterior", añadía.

Las declaraciones de Epi sobre Munnings, afirmando que llegaba a un equipo donde no tenía el espacio y en el que tendrían que "romperse la cabeza" para encontrárselo no se le escaparon: "Como está de moda en estos días, vamos a decirlo, pues ahora le hemos puesto un problema otra vez al cuerpo técnico del staff de buscarle su sitio, porque es verdad que es un equipo donde ya había doce jugadores y esas situaciones nunca son sencillas. El objetivo nuestro sigue siendo el de mejorar la competitividad del equipo y elevar el nivel de calidad, porque somos muy conscientes del reto que tenemos por delante en esta segunda vuelta y tenemos que estar preparados. Ya no porque pueda pasar algo, que ya hemos tenido la mala suerte de que nos ha pasado en más de una ocasión, sino porque en sí creemos que con la incorporación de Travis vamos a poder elevar el nivel del equipo en general. Eso es nuestra obligación".

"Conozco desde el minuto uno como se gesta todo esto, que es verdad que es muy parecido a la actuación de cuando entra Micah. Creo que ayer esas declaraciones se sacaron un poquito de contexto y hoy hemos estado toda la mañana hablando un poco de eso. No estamos contentos con que se haya generado una polémica donde no la había porque, al final, cuando Epi explica la situación del equipo, al querer explicar cómo se incorpora Travis, claro, llega a un grupo que ya tiene doce jugadores, con lo cual esto para nosotros ahora supone que volvemos a ser trece y que se vuelvan a hacer convocatorias. Eso es una parte que parece que no importa, pero importa muchísimo que tú seas capaz de tener a trece tíos enganchados por si hay algún problema", explicaba.

También reconoce que para la plantilla "no es sencillo tampoco". "No pensemos que ahora los jugadores son máquinas que le dan al on y al off. Al final, es un proceso de entender. Pero creo que insistimos mucho en que el grupo a nivel humano es muy bueno y lo es precisamente porque, cuando ocurren estas circunstancias, aunque internamente alguno dirá 'joder, igual me toca más o igual me afecta', creo sinceramente que, por encima de ese interés individual, está el interés del objetivo del club", apuntaba.