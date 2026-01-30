Secho pasa página y pone el foco en el Boiro: «La derrota ya está olvidada»

La SD Compostela saboreó por primera vez la derrota en este curso después de caer ante el Barco en Calabagueiros. Y es que en cualquier proyecto sólido, los tropiezos son parte fundamental del camino. El último resultado de la esedé no borra lo construido hasta el momento, pero sí plantea nuevos retos. El próximo: medir la capacidad de reacción del equipo. Tras estrenar el casillero de derrotas, el Compos de Secho Martínez recibe este domingo (18.00 horas) en San Lázaro al Boiro, una oportunidad para volver a sumar de tres y reafirmar su identidad competitiva.

Los de la capital abren la segunda vuelta en su feudo con un exigente choque para el que su entrenador podrá contar con la totalidad de su plantilla, a excepción de Baña que tiene el menisco afectado. Al que tampoco podrá alinear Secho será a Mateo Arellano, tras oficializarse su salida del club por razones técnicas y de planificación.

Sobre el Boiro, el técnico blanquiazul destacó la habilidad de sus futbolistas, «sobre todo con espacio». «Es un buen equipo de la categoría y nosotros queremos encontrarnos rápidamente y hacer un buen partido», comentó Secho sobre un rival que «se ha reforzado muy bien».

Momento de levantarse

Nunca antes durante el curso fue tan importante sumar los tres puntos. Si bien es cierto que el Compostela aún mantiene una renta significativa con su inmediato perseguidor —7 puntos—, el conjunto santiagués necesita conseguir el triunfo para disipar dudas y dejar definitivamente atrás el tropiezo en O Barco de Valdeorras, que el técnico describió como «un partido exigente por diferentes condicionantes. Ellos compitieron bien. Nosotros no estuvimos en nuestro mejor nivel, queríamos, pero las cosas no acababan de salir».

Una frustración evidenciada en dos acciones a balón parado que tuvieron a Bin como verdugo blanquiazul y que significaron el primer gran tropiezo de la temporada. «La derrota ya está olvidada. Estamos centrados y pensando en el Boiro», aclaró el entrenador.

Hora de la verdad para el líder. Lejos de rehuir la derrota, el Compos la abraza como una motivación para seguir adelante, enfocado en el objetivo: «Para nosotros es otro paso que podemos dar. Cada tres puntos nos acercan al objetivo y cada semana tratamos de ser mejores. El foco siempre está en el día a día».

«La derrota, de por sí, nunca es positiva. A partir de ahí, nosotros ponemos el foco en el camino que queda. Sabemos que queda mucho por hacer y que para conseguir el objetivo hay que seguir centrados en el partido a partido», explicó Secho.

Análisis del fichaje de Unai Peón

El entrenador sonense también rescató tiempo para tratar la última incorporación de la SD Compostela, la segunda en este mercado invernal: Unai Peón. Secho definió al jugador lucense como «un centrocampista dinámico, versátil, que pide la pelota, se ubica bien, puede jugar en la base solo o acompañado, incluso en otra altura. También nos puede ayudar a sacar el balón con más ventaja y a defender espacios».

Un futbolista seguido por el cuerpo técnico y la secretaría técnica, con mucha proyección y del que admitió que «valorábamos más para la próxima temporada, pero las circunstancias del mercado y el análisis que hicimos nos llevaron a hacer la operación ahora»