Toni Nadal se plantea unirse a Víctor Font en las elecciones del Barça

Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal y reconocido seguidor del FC Barcelona, afirmó que está valorando sumarse al proyecto de Víctor Font de cara a las próximas elecciones a la presidencia azulgrana.

Nadal confirmó que ha recibido una propuesta para integrarse en la candidatura de Font y que ya ha mantenido conversaciones con él. “Me han propuesto estar en la candidatura de Víctor Font, ya estuve con él, es una persona muy preparada… me lo estoy pensando…”, señaló en el programa Radioestadio Noche, emitido este jueves por la noche desde el Playa Garden Hotel & Spa de la Playa de Muro, con motivo de la Challenge Ciclista Mallorca. El técnico confirmó, en tono de broma, sus 'diferencias' en matería futbolística con Rafa Nadal: “Yo soy del Barça y mi sobrino, que no sabe de fútbol, es del Madrid”.

Con respecto al Barça, Toni Nadal comparó la figura de Font con la del actual presidente, Joan Laporta, y se mostró crítico con la gestión del actual presidente, que ha convocado elecciones para el 15 de marzo. “Laporta tiene una flor… Creo que Font sería mejor presidente que él porque a un presidente se le pide que gestione bien”, dijo.

No es la primera vez que se le vincula con Font

El nombre de Toni Nadal ya había aparecido en anteriores procesos electorales como figura cercana a Víctor Font. En 2020, llegó a anunciarlo como incorporación a su junta directiva si ganaba las elecciones; y en 2024, el mallorquín fue visto acompañando al ahora canditato azulgrana en actos públicos relacionados con el debate sobre la gestión del club.

También se refirió a Lamine Yamal, una de las principales referencias del Barça actual, con una apreciación diferenciando su rendimiento deportivo y su imagen pública: “Cuando veo a Lamine en el campo veo un jugador extraordinario, llamado a ser el mejor del mundo; fuera del campo veo otra cosa”, apuntó.

Alcaraz, Sinner, Zverev...

Más allá de sus comentario sobre el Barça, Toni Nadal también analizó la actualidad del tenis, destacando la diferencia que percibe entre los dos grandes dominadores del circuito y el resto: “Hay mucha distancia entre Alcaraz y Sinner y el resto; creo que Alcaraz es favorito en el Open de Australia”.

Sobre la evolución del deporte, apuntó a un cambio de mentalidad: “Hoy en día hay un compromiso diferente, es un mundo de inmediatez… creo que la gente está menos dispuesta a hacer cosas que le cuesten”.

Respecto a Alexander Zverev, explicó que el alemán le planteó la opción de trabajar juntos, pero que lo descartó: “Zverev me propuso ser su entrenador pero le dije que yo ya no era entrenador… no creo además que fuese además un buen entrenador para él, no sé si podría tener máxima implicación”.

Noticias relacionadas

En su reflexión final sobre las grandes figuras del tenis, Toni Nadal resumió así su criterio: “El que mejor ha jugado es Federer, el mejor por títulos es Djokovic pero creo que si Rafa no hubiese tenido tantas lesiones, sería el mejor de la historia”.