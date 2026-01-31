Arbeloa : "Alguna vez me equivocaré, pero el arrepentimiento es un callejón sin salida"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que medirá a los blancos con el Rayo Vallecano este domingo a las 14:00 horas en el Santiago Bernabéu. El técnico comenzó hablando de lo que espera del Bernabéu tras salir goleados en Lisboa ante el Benfica: "Espero que esté con el equipo, como en el último partido en casa. Siempre pido su apoyo, porque con ellos somos más fuertes. El objetivo es ganar y seguir peleando la Liga. Si queremos seguir ahí, les necesitamos. Ante el Mónaco estuvimos unidos y se vio que con ellos, es mucho más fácil todo".

Intocables en el vestuario

Preguntado si hay jugadores intocables en el vestuario, respondió lo siguiente: "Entiendo los debates, pero quiero siempre a los mejores en el campo. Y cuantos más minutos estén a disposición del equipo, mejor. En Villarreal el gol vino de una acción muy buena de Vinicius, por ejemplo; el segundo. Desequilibran en cualquier minuto. Habrá gente que no sea del Madrid y no querrá que estén en el campo". El salmantino insistió en que "estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos en el juego... y a todos los niveles. Y yo creo que ahora mismo, pues ni es tiempo para el desencanto, ni es tiempo para la euforia. Lo es para el trabajo. Sólo eso".

Cuando se le preguntó por el reencuentro en Champions con Mourinho se limitó a decir: "Rayo Vallecano". Arbeloa trató de explicar la falta de continuidad de los suyos: "Estamos trabajando mucho, analizando mucho qué debemos hacer para tener constancia. Y creo que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos tiempo para trabajar, claro. Es tiempo de trabajar. Vienen dos semanas para hacerlo a todos los niveles... y eso es lo que queríamos y buscábamos Son 18 días... o 19... y habrá tiempo con los jugadores para mejorar, para ir a más. Y eso es lo que nos vendrá, después de mañana".

El Real Madrid ha vuelto a la casilla de salida con Arbeloa tras la derrota en Lisboa. Algo que el técnico no ve así: "Pensamos en el Rayo, siendo conscientes de la dificultad y la exigencia del partido. Y en eso estamos centrados, nada más. En seguir mejorando, creciendo. Y sabiendo que el rendimiento de todos debe ser muy alto para ganar cada partido. No es algo que nos pasa sólo a nosotros, sino a cualquiera. Si quieres ganar, debes estar a un nivel muy alto tanto a nivel colectivo, como individual". Y afirma no arrepentirse de nada: "El arrepentimiento es un callejón sin salida. Intento aprender cuando las cosas no van bien. Ese es mi camino. Saber en qué puedo mejorar, como he dicho a los jugadores que inevitablemente alguna vez me equivocaré".