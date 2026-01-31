Epi se 'vacía' sobre Munnings: “Me cuesta incorporar nuevos jugadores. Va a tener un proceso”

Diego Epifanio, tras la victoria del Monbus Obradoiro sobre el Alimerka Oviedo, dio una rueda de prensa donde la valoración del choque fue lo de menos. De catorce minutos que duró, once fueron dedicados a lo sucedido en esta semana con Travis Munnings y las declaraciones del propio técnico, que quiso explicarse con claridad tras ser sacado de contexto. Del choque, felicitó a sus jugadores, puso en valor el papel de Álex Galán y reconoció que en el rebote y las pérdidas pudieron estar mejor, aunque la defensa les permitió dominar el encuentro.

A partir de ahí, arrancó con el 'tema Munnings': “Lo bueno de mi vida es que no tengo redes sociales, por lo cual vivo de puta madre. No escucho a nadie, ni lo bueno ni lo malo. Entonces no me afecta. Sí que afecta en las redes sociales a mi entorno cuando parece que hay mucho ruido. Venía por aquí pensando que no iba a hacer ninguna declaración, que iba a todos 'sí, bien, vale, hasta luego', así no se podía sacar nada de contexto lo que diga, pero voy a intentar ser claro. Siempre que me siento delante de los medios porque es el único medio que tengo para exteriorizar al mundo mi opinión. Travis es un jugador muy bueno, es un jugador que valoramos en verano, pero que tuvo la opción de Granada. Pero igual Travis que Micah (Speight) cuando le hemos incorporado”.

“Pues para mí, que debo ser bastante malo como entrenador, me cuesta mucho incorporar nuevos jugadores al proyecto. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de que mis jugadores están jugando a un nivel de compromiso, de actitud y de rendimiento que es evidente, que se ve. Entonces, cuando llegó Micah, a mí como entrenador me costó encontrarle un hueco. No por su calidad, al revés, sino por la calidad y compromiso de mis otros jugadores. Y ahora llega Travis y me va a costar, porque me cuesta encontrar sitio en una rotación que estaba haciendo muy bien las cosas, porque esto es un juego de confianza y de esfuerzo. El nivel de esfuerzo en mis jugadores ya se ha comprobado. Esto es igual que si fichan en una redacción a uno de deportes. Tu confianza ya no es igual que cuando estás tú solo. Esto es igual, los roles en los equipos se hablan al principio de temporada y entonces a mí me cuesta mantener el nivel de confianza del jugador. Ahora tengo que buscar el momento, con mi staff, para buscar una resolución para el equipo”, seguía.

El base le sirvió de ejemplo: “Con el tema de Micah, cuando lesionó Olle Lundqvist, teníamos un jugador a máximo rendimiento. Si hubiésemos tenido que fichar un jugador por Olle... Pero, ¿qué pasa? Que Micah soportó ese proceso. No todos los jugadores tienen esa capacidad de soportarlo, de llegar a un sitio donde no hay un rol para ti, porque ese rol lo están haciendo excelente Léo (Westermann) y Olle. Ahora me pasa igual. Viene Travis aquí, con una performance y un rendimiento de Diogo (Brito), Yunio (Barrueta), (Álex) Galán y Denzel (Andersson), para mí excelente. Porque vosotros solo veis una parte, pero yo veo todo. Entonces, me cuesta encontrar ese espacio. ¿Qué pasa? El día que tengamos lesiones, ojalá ya no más, que ya hemos tenido suficientes; o el día que tengamos situaciones de falta o de un jugador que, por lo que sea, no nos puede ayudar, pues el tener más jugadores, claro que ayuda el equipo. Pero esa gestión es difícil, no para la confianza de los jugadores sobre Epi, sino sobre ellos mismos”.

“Hay que poner en valor primero al presi, que está poniendo mucha pasta en este proyecto, y segundo el trabajo que hace Héctor (Galán), que es espectacular, porque tengo la suerte de que traen muy buenos jugadores a este proyecto. Pero luego hay que convivir en el día a día, sacar lo mejor de cada jugador. El problema es que esto es una situación de confianza, de estrés. Entonces, en equipos como estos, que jugamos una vez a la semana, pues a veces es más difícil el encontrar un rol y, sobre todo, el encontrar esa confianza. Os digo, Micah lo ha hecho brutal y de Travis esperamos lo mejor de él. Nadie duda de que es un jugadorazo. Ya lo habéis visto y lo visteis el año pasado. Pero ahora tiene que tener paciencia y yo tengo que buscar esa solución a esta situación. Para nada critiqué la opción de incorporar al jugador, ni que no me gusta, ni que le vamos a hacer la vida imposible. Lo que dije es que va a tener un proceso”, agregaba.