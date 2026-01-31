El Obradoiro triunfa dominando al Oviedo

Victoria sin sustos para el Monbus Obradoiro por 86-68, que siempre tuvo atado a un Alimerka Oviedo que no supo aprovechar los malos momentos de los de Diego Epifanio para ser una amenaza real. Buen inicio de esta segunda vuelta para los santiagueses, que tuvieron el regreso de Andersson, además de que el recién fichado Munnings entraba en convocatoria y se estrenaba, dejando fuera a Grela.

Dos Anjos ganaba el salto inicial y metía la primera con un buen gancho. Epi ya avisó del alto volumen de triples de Oviedo, que lanzaba dos consecutivos sin fortuna, seguidos de fueras del Obra. Westermann ponía la segunda, cocinada por si mismo. Mientras, los visitantes seguían con un 0 de 4. Galán penetraba y ponía el 6-0, continuado de una buena defensa sobre Nwaokorie. Townes, de tres, estrenaba a los suyos en el sexto intento. El Obra no estaba buscando un ejercicio de tiro sencillo, hasta que Westermann se topo con Dos Anjos en el bloqueo y continuación. Como no, mate del gigante (8-3).Gran defensa de Galán, desaprovechada por la pérdida de Barcello. El resultado, mate de Shelist. Compensaba el Capitán América con robo y bandeja.

Entraba Andersson y Sar aplaudia su regreso. Los locales entraban en una fase de incomodidad con el balón y Speight cometía la quinta falta de los suyos. Cosialls no fallaba (10-7). Brito reencontraba el aro para los de Epi. Pero Speight no comandaba y pasaba un lío de balón entre sus interiores para perderlo. En cambio, en el otro lado, Nwaokorie finalizaba solo bajo el aro. Un Kravic 'Gasolesco' corría en transición, se botaba el balón por detrás para la ovación de Sar, finalizando con elegancia (14-9). Shelist recortaba con dos tiros libres, a los que también acudía Quintela con la quinta visitante, sin error. El último minuto era un correcalles sin acierto y entraba Munnings. Speight metía un triple difícil tras tropezar para despedir el cuarto con el 19-11.

Travis Munnings realizó su debut con el conjunto santiagués / Antonio Hernández

Arrancaba el segundo y mantenía a Munnings Epi, que cometía falta sobre un Lobaco, que sumaba dos tiros libres. Malas decisiones de Quintela y Munnings, con un Speight que no calmaba el juego. Brito desatascaba de nuevo de tres (22-14) y Epi apostaba por dos bases en cancha sacando al portugués por Westermann. Resultado: pérdida de Speight. Salvaba la buena defensa, el desacierto visitante y una contra con mate de Galán. Tiempo de Javi Rodríguez (24-14). Speight se caía al suelo, buscando la falta en ataque, y Townes encestaba el triple. Cuarta falta local de Dos Anjos para los tiros de Parham II, sin error. Salía al fin un paupérrimo Speight y entraba Barcello.

Moviendo el balón, Galán encontraba una falta de tiro. No erraba (26-19). Robo y canasta de Barcello que rápidamente contestaba Townes. Westermann posteaba para sacar un gancho de pívot y 'showtime' de Quintela con un pase aéreo a un Galán desatado (32-21). Nuevo tiempo. Westermann no paraba la fiesta con un triple. Dos Anjos cometía su segunda falta, quinta local. Más dos para Lobaco y entraba Etxeguren. Sacaba otra falta de tiro Galán, sin suerte, aunque volvía a tener otros dos, sin fallo, para llegar a diez puntos con la quinta visitante. La pasividad de Barrueta permitía una bandeja de Lobaco (37-25). El duelo se mantenía en la línea de personal. Tres intentos de Barcello, sumando dos. Parham II sacaba otra, volviendo a la situación anterior (39-27). Seguía el triplazo de Duscak para el tiempo de Epi. Otros tres tiros libres para Andersson, que metía dos (41-30). Lamentablemente, otra vez Barrueta dejaba solo a Lobaco, que cerraba la primera parte con el 41-32.

Volvía a botar en balón en Sar y Dos Anjos ponía la primera, respondida de inmediato. Repetía el brasileño con un gancho, aunque daba el susto en defensa al caer tras cometer falta. Salía por Kravic y Shelist sumaba dos desde la personal (45-36). Kravic, tras su propio rebote, mantenía los puntos en el poste. Cosialls los emulaba y Townes robaba para machacar. Lobaco protestaba la falta que le pitaban sobre Kravic, pidiéndola en ataque, lo que le costaba la técnica. La aprovechaba Barcello, que luego resbalaba fuera al recibir el saque. Shelist se desataba con un triple y tiempo local (48-42).

Aparecía por fuera Barrueta por primera vez y apretaban en defensa los compostelanos. Lobaco también conectaba de tres, pero de inmediato respondía el alero picheleiro (54-45). Pese a ello, se sentaba con su tercera falta, cuarta del Obra. Oviedo presionaba a toda pista, erraban los locales y Parhamm II forzaba el bonus. Aportaba ambos tras repetir el segundo. Acudía ahora Brito a la línea de personal, que no conectaba el segundo. Bonus para ambos equipos con tiros para Galán. Más dos (57-47). Sacaba una falta 'de listo' en la transición Quintela y aportaba el par. El lucense capturaba dos rebotes y dejaba un gancho que desquiciaba a Rodríguez, parando el duelo con el 61-47.

Townes regresaba con una bandeja y Brito con un pase aéreo que Kravic empujaba a tablero a tiempo. La defensa se hacía presente con tapón de Andersson y robo de Brito, al que le hacían falta en el intento de mate, sumando solo un punto. Nwaokorie recortaba desde la personal con sus dos intentos. Serían los últimos puntos del cuarto, que terminaba 64-54.

Último acto que arrancaba con mate de Faure, bien armado por Oviedo. Fallo de Speight en penetración y Raúl López, presidente del Obra, se echaba las manos a la cabeza. No era el día en ataque del americano. Arreglaba en defensa con un robo y posterior dos más uno, efectivo. Faure mantenía a flote a los asturianos con el gancho. Nuevo robo de Speight, que parecía haber visto al mandatario, y canasta de Galán. Festival de los locales, con dos más uno de Dos Anjos y tiempo de Rodríguez, antes del adicional que caería dentro (72-58).

Se diluía Oviedo y los de Epi consumían tiempo gracias al rebote en ataque. El defensivo no tenía esa fortuna. Faure recortaba en el poste tras robo. Volvía a perder el balón el Obra y falta de Galán para cortar el ataque. Entraba Westermann para cerrar el choque por Speight. Eso sí, tras el tapón de Dos Anjos, el galo perdía el balón en el pase. Desesperación visitante con la falta de ataque de Parham II. A partir de ahí no hubo más duelo. Los compostelanos quemaron el crono ante un Oviedo al que siempre tuvo amarrado. Sirvió para 'engordar' los números de Dos Anjos y para que Munnings se estrenase en el marcador. Victoria por 86-68.