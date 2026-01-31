El Raxoi acaba la primera vuelta rozando el ascenso que buscará en la segunda

Con la victoria en la pista madrileña del Alcorcón, por 0-4, con goles de Naira Vaamonde (2) y Mili Carrera (2), el HC Raxoi finaliza a primera vuelta de la OK Plata Femenina a un punto del segundo clasificado, el Alcalá, y a 5 puntos del Marineda Hockey, primer clasificado. Con una sola derrota, ante el Marineda por 2-1, y dos empates, ante el Patin Raspeig de Alicante y el equipo madrileño del Tres Cantos, el conjunto santiagués está rozando esa segunda posición, que le daría el ascenso de nuevo a OK Liga Iberdrola.

Esta primeria vuelta de la OK Plata femenina está demostrando la gran igualdad existente en la segunda división nacional, sobre todo entre los primeros clasificados de la competición. El Raxoi, después de los refuerzos en diciembre, con la incorporación de la argentina Morena Lourdes Méndez, el regreso de Lucía Verlo tras la desaparición del HC Coruña, la vuelta después de una estancia de estudios de Uxía Pereiro y ya con la recuperación plena de Inés Temprano, después de su operación de rodilla, aspira a todo en la segunda vuelta, con la mente puesta en alcanzar el ascenso.

En este primer partido de la segunda vuelta el Raxoi se desplaza la Alicante para enfrentarse al Patin Raspeig, octavo en la clasificación.

Difusión del deporte minoritario

En este mes de enero, el Raxoi activa, una temporada más, su campaña de difusión del deporte minoritario, con las visitas a los centros educativos dentro de las clases de educación física. Todos los centros interesados solamente tienen que ponerse en contacto con la entidad en el mail info@raxoi.com.