Un Boiro cargado de alicientes mide la capacidad de respuesta del Compostela

La visita del CD Boiro a San Lázaro no será una más. El cuadro de Barbanza amenaza a la SD Compostela este domingo, a partir de las 18.00 horas, con una plantilla plagada de futbolistas que conocen a la perfección al club picheleiro, con una impactante racha como visitante que se mantiene invicta desde el pasado 26 de octubre y con la impronta de su técnico, José Tizón. Ingredientes que, sumados a la notable situación clasificatoria de ambos y la primera derrota de los locales ante el Barco, convierten el choque en algo más que simples tres puntos.

Viejos conocidos

Más allá de la clasificación, el partido tendrá un fuerte componente emocional para varios jugadores, sobre todo en las filas de los visitantes. Y es que en Santiago nacieron Yaguito y Borja Rey, ambos con pasado compostelanista, y Mario Prol. A ellos se suman otros seis jugadores que vistieron la camiseta blanquiazul, ya sea con el primer equipo, filial o juveniles: Allyson, Pablo Ozores, Yosi, Gonzalo Landeira, Iván Alonso o Samú Araujo.

Este último no estará disponible en la que sería su vuelta a San Lázaro después de vestir la elástica del Compostela en la campaña 2023/24 debido a una sanción, ya que vio la roja directa en el último compromiso del Boiro frente al CD Estradense.

Un visitante exigente

Una motivación añadida para estos futbolistas que buscarán ahondar el mal momento de un Compostela que sufrió la primera derrota de la temporada ante el Barco y que espera recuperar la confianza perdida con su gente en su casa. Enfrente, el Boiro persigue extender su excelente dinámica lejos de Barraña. El equipo barbanzano no conoce la derrota como visitante desde el 26 de octubre de 2025, cuando cayó por la mínima (1-0) en el campo del Gran Peña. Caso contrario a su presente como local, donde encadena dos derrotas consecutivas ante Somozas (0-3) y Estradense (1-2).

Adrián Armental y Samú Araujo, en el partido de la primera vuelta entre Boiro y Compostela. / Antonio Hernández

Esta notable racha se explica gracias a la solidez defensiva. En los ocho partidos que ha disputado lejos de su feudo, el cuadro boirense registra la segunda mejor defensa visitante con cinco goles encajados, solo por detrás de los tres del Racing Villalbés. A mayores, en términos de porcentaje, el Boiro cuenta con el mejor ratio de victorias fuera de casa con un 50%, logrando el triunfo en la mitad de sus choques (4/8). Por su parte, la esedé se posiciona en el segundo puesto del ranking con un balance del 44,4% (4/9).

Versatilidad táctica

Otro de los grandes alicientes del encuentro reside en el banquillo barbanzano, donde José Tizón emerge como uno de los grandes argumentos del gran rendimiento del equipo. El técnico vigués ha sabido dotar al Boiro de carácter y personalidad al mismo tiempo que ha elevado su suelo competitivo, que apunta al playoff como principal objetivo.

Surgido de la cantera del Celta y con tendencia al juego de posesión, el preparador visitante intentará inhibir las evidentes amenazas del Compostela sin perder peso ofensivo en el partido. Pero si algo caracteriza al olívico es la versatilidad, por lo que no sería extraño ver a un Boiro más replegado, sin volumen de posesión y esperando para amenazar al contragolpe.

Condicionantes suficientes para destacar un choque que promete y mucho. La reacción del líder ante la motivación extra de un Boiro lanzado lejos de Barraña. San Lázaro acoge este domingo un partido entre dos grandes equipos de la categoría que se conocen a la perfección y que necesitan imperiosamente sumar los tres puntos.