El Boiro rescata un punto de San Lázaro en el último suspiro

Cuando la victoria del Compostela parecía segura, un tanto de Yago Insua en la última acción del encuentro privó al cuadro blanquiazul de la gloria. El equipo de Secho Martínez rozó el regreso triunfal a San Lázaro tras la derrota en O Barco, pero el Boiro encontró el empate sobre el final para dejar a la esedé sin remedio. Un golpe inesperado que, junto a un gol de falta de Mario Prol, invalidó los tantos de Guisande y Parapar por parte de los locales.

De inicio y a pesar del tropiezo, Secho Martinez apenas retocó su planteamiento, con un único cambio respecto al duelo en Calabagueiros, dando entrada a David Rosón en lugar del capitán Samu Rodríguez. Enfrente, José Tizón presentó un once muy compostelanista, como se esperaba, con viejos conocidos de la afición blanquiazul como Borja Rey, Gonzalo Landeira o Pablo Ozores.

Con la ambición del que se dejó algo más que tres puntos en O Barco, el cuadro local encaró el comienzo de partido de forma abrumadora, sorprendiendo a su rival y decantando el resultado desde bien pronto. Poco más de un minuto de juego y Antón Guisande, con una definición ajustada al palo, abría la lata en San Lázaro después de una gran asistencia de Adrián Armental desde el costado izquierdo (1’).

Con la tranquilidad del 1-0, el cuadro blanquiazul continuó ejerciendo presión sobre la portería de Borja Rey, aunque apenas concretó situaciones de gol claras. Por su parte, el Boiro, abrumado por la oposición del Compos en salida, presentó muchas dificultades para desplegar su juego en los primeros veinte minutos, cediendo el protagonismo al bando local.

La aparente tranquilidad que experimentó el equipo local tras el tanto inicial estuvo a punto de jugarle una mala pasada a su portero, Cobo, que se resbaló ante Facu Moreyra al que le faltó oportunismo para alcanzar el esférico. Con el susto aún en el cuerpo, la esedé probó a balón parado con dos jugadas ensayadas. En la primera, Goris obligó a Rey a despejar bajo palos y, en la segunda, un centrochut de Parapar casi sorprende al ex del Compos.

El Boiro soportó el envite y respondió con descaro. Una insolencia que llevó a su banquillo a reclamar la expulsión para Crespo después de una dura entrada sobre Casais y de la que se guío Mario Prol para probar suerte con una falta bastante lejana. El jugador santiagués disparó con potencia, buscando un rebote que complicó a Cobo, que no estuvo acertado, en el tanto del empate (36’). La igualada hizo tambalear la estabilidad del equipo local y el descanso firmó las tablas momentáneas en un primer acto muy parejo.

Tras la reanudación, fue el Compostela el que casi aprovecha un rebote para ver puerta. Un lanzamiento de falta de Rosón golpeó la barrera, modificando su trayectoria que concluyó a centímetros del palo izquierdo de Borja Rey. La ocasión precedió unos compases de escasa fluidez en los locales que, por empuje, encontraron el premio.

Apareció Armental, ex del Boiro, sirviendo su segunda asistencia del partido en un centro preciso al segundo palo que encontró en una volea certera de Parapar el final perfecto (59’).

Premio a la inteligencia del líder que, influenciado por el estado del terreno de juego y la lluvia, descubrió en un envío lateral la solución a sus problemas de circulación.

Con el partido por decidir, Secho movió el banquillo, dándole la oportunidad a Unai Peón. El recién llegado, con únicamente dos entrenamientos, ingresó al terreno de juego en el minuto 69 junto a Diego Rodríguez, reemplazando a David Rosón y Jorge Valín. Mientras que cinco minutos más tarde, turno para Samu Rodríguez y Cañizares, los cuales sustituyeron a Goris y Armental.

Las interrupciones y el descenso del ritmo, provocado por la pesadez del césped, contuvo la reacción de un Boiro que solo pudo inquietar a Cobo en un balón al área que finalizó en parada de mérito del catalán. Los cambios dotaron al cuadro local de músculo y físico de cara a unos últimos minutos de lucha donde los duelos se iban a convertir en una de las claves. Y si bien el Compostela buscó defender el resultado, Parapar se quedó cerca de regalar el tercer gol de la tarde noche después de desbordar por banda y servir un pase atrás que terminó en nada tras un barullo en el área.

De cara a los últimos minutos, el Boiro se lanzó en busca del empate. El conjunto boirense quemó sus opciones de rascar puntos de San Lázaro con centros sin destinatario y escasa puntería en las acciones a balón parado. Pero en la última acción, un envío pasado cayó en los pies de Yago Insua que con una finalización exquisita terminó con la alegría blanquiazul y puso el empate definitivo. Con el pitido final, el Compostela certifica su segundo tropiezo consecutivo tras caer en la pasada jornada ante el CD Barco y pierde dos puntos muy importantes en la lucha por el título.