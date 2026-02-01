El joven piloto silledense Christian Costoya logra su primera victoria en la Fórmula 4

Christian Costoya ha necesitado poco tiempo en confirmar su candidatura a todo en la Fórmula 4. Menos de un mes después de su debut a los mandos de un monoplaza, el piloto silledense ha logrado su primera victoria. Lo hizo ayer en Dubai, en una carrera en la que llevó el mando desde el principio hasta el final. De esta manera se convierte con solo quince años en uno de los pilotos más jóvenes del mundo en conseguir una victoria en la F4.

El piloto de McLaren acaparó este fin de semana todos los elogios de la prensa especializada. Tras las buenas sensaciones que dejó en su estreno en Yas Marina el pasado 18 de enero, Costoya llegaba a Dubai con la intención de meterse de lleno entre los mejores. No era sin embargo una tarea fácil, ya que se enfrentaba a un circuito desconocido para él y sin entrenamientos previos. Firmó una buena clasificación, saliendo a carrera en el puesto 11 y acabando entre los 12 primeros.

Esa posición le permitía salir en la carrera de ayer en la segunda posición. El silledense realizó una salida fantástica para colocarse en cabeza en la primera curva, una posición que ya no perdería. Hubo sin embargo emoción pero ni la aparición del coche de seguridad ni la presión final hicieron peligrar una victoria incontestable, con más de siete décimas de ventaja.

En la tercera carrera acabaría séptimo, lo que le permitió finalizar el fin de semana con un buen puñado de puntos y la sexta posición de la clasificación general. No no está nada mal como punto de partida para un rookie con hambre de campeón.