Procida reclama su sitio en otra victoria del Real Madrid en casa

El Real Madrid venció este domingo por 99-78 al Casademont Zaragoza en la decimoctava jornada de la Liga Endesa en el Movistar Arena, en el inicio de la segunda vuelta del campeonato, en un duelo en el que brillaron varios de los menos habituales de la rotación blanca, con el italiano Gabriele Procida como hombre más destacado con 18 puntos y 23 de valoración.

Los blancos afianzaron así su liderato con un balance de 16 triunfos y 2 derrotas, sólo una en casa ante el Barça a principios del mes de enero.

En vista de la doble jornada de Euroliga como visitante la próxima semana, en la que el equipo madrileño visitará las canchas de Panathinaikos y Dubai, Scariolo dio descanso a Walter Tavares y Trey Lyles, en una convocatoria que contó con la presencia de Procida e Izan Almansa. La ausencia del caboverdiano en la pintura propició una gran versión de Len, que dejó buenas sensaciones en su emparejamiento con el gigante Christ Koumadje. Con un Real Madrid que erró en demasía varios lanzamientos abiertos desde el triple, el Casademont remontó el vuelo gracias a dos lanzamientos desde el 6,75 de Miguel González y a la calidad individual de Devin Robinson, 9-14 (min.7).

Los blancos recuperaron su efectividad perimetral con dos aciertos consecutivos de Chuma Okeke, pero no revirtieron el marcador al final del periodo ante los visitantes, que contaron con el debut en la competición de Josh Richardson, uno de sus nuevos fichajes, 21-22 (min.10).

Koumadje aprovechó mejor la diferencia de tamaño con Garuba para hacer daño cerca del aro, pero el Real Madrid agradeció los buenos momentos de Llull en la anotación y un triple de un trabajador Procida para voltear el resultado y obligar a pedir tiempo muerto al técnico del cuadro maño, Jesús Ramírez, 31-28 (min.14). El uruguayo Joaquín Rodríguez, con más minutos de base por la baja de Bell-Haynes, se echó el equipo a la espalda y consiguió varias canastas llegando hasta el aro, coincidiendo con los primeros puntos -en un 2+1- de un desacertado, hasta el momento, Santi Yusta (39-35, min.17).

Un lejano triple de Campazzo y un robo y canasta al contraataque de Procida -ocho puntos- abrían una pequeña brecha para los de Scariolo a falta de menos de dos minutos, 44-37, pero se vio reducida a sólo cuatro puntos al final de la primera mitad, 45-41 (min.20), después de la efectividad de un brillante Miguel González -diez tantos- y el buen trabajo de los visitantes en el rebote -18 frente a los 15 del Real Madrid-.

El Real Madrid sigue intratable en casa. / EFE

El paso por vestuarios puso el partido más cuesta arriba para los visitantes con la tercera personal de Spissu en el primer minuto, que sufrían también los mejores momentos de juego de Hezonja, que conectó dentro con un móvil y contundente Len, 51-43 (min.24). Komadje, al banquillo exhausto tras buenos minutos, dejó un gran agujero en la defensa del Zaragoza, que llegó a verse con la máxima -nueve puntos-, 56-47, después de anotar sólo seis en algo más de siete minutos.

En ese momento, Richardson apareció para robar un par de balones y encontrar al joven Yossouf Traoré, que no perdonó el mal balance defensivo 'merengue', obligando a Scariolo a parar el choque con 56-51 (min.28). Spissu se cargó con su cuarta falta y, de nuevo Llull, con dos triples, dejó todo encaminado a favor del conjunto madrileño a falta del último cuarto, 65-55.

Llull, con 15 puntos, y un espléndido Procida, que dejó muestras de su calidad y su físico, dispararon al Real Madrid hasta el 72-55 (min.32). El italiano, en uno de sus mejores días con la camiseta blanca, se fue hasta los 18 puntos ante un Zaragoza que anotó su primer y único triple a falta de tres minutos para el final, 80-61 (min.35).

El dominicano Andrés Feliz, con visibles molestias, dejó su puesto a Abalde, que ejerció de '1' durante unos instantes en un Real Madrid que ya jugaba sin preocupaciones y pensando en la próxima semana. Krämer, con dos aciertos desde el 6,75, y Almansa, desde la personal, se apuntaron a la fiesta de la segunda unidad blanca, que certificó una victoria más en un entregado Movistar Arena.

Ficha técnica

99 - Real Madrid (21+24+20+34): Campazzo (9), Abalde (-), Deck (4), Hezonja (6) y Len (15) -cinco inicial-, Feliz (8), Llull (15), Krämer (10), Procida (18), Okeke (10), Almansa (4) y Garuba (-).

78 – Casademont Zaragoza (22+19+14+23): Spissu (-), Yusta (10), González (10), Robinson (19), Christ Koumadje (12) -cinco inicial- Rodríguez (6), Lukic (-), Alías (-), Stephens (6), Richardson (4), Fernández (2) y Traore (9).

Árbitros: Rafael Serrano, Iyán González Gálvez y David Sánchez Benito. Señalaron falta técnica al entrenador Jesús Ramírez, del Casademont Zaragoza (min.31). Eliminaron por faltas a Christ Koumadje, del Zaragoza (min.39).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 8.175 espectadores. El madridista Mario Hezonja recibió el premio de MVP del mes de enero en la Liga Endesa antes del partido. Ambos equipos posaron con una pancarta por el Día Mundial Contra el Cáncer y se guardó un minuto de silencio en memoria de Brad Branson, exjugador del Real Madrid fallecido esta semana.