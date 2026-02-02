¿Puede llegar a ser Alcaraz el mejor deportista español de la historia?

Lo lógico era pensar, dado el cariz festivo que acompaña al personaje, que Carlos Alcaraz iba a celebrar su primer Abierto de Australia, el séptimo Grand Slam de su carrera, con una descomunal juerga en Melbourne. Esta vez, sin embargo, derrotado por el esfuerzo de la final contra Novak Djokovic y por todos los compromisos posteriores que un éxito así lleva aparejados, llegó a la habitación del hotel pasadas las dos de la madrugada, pasó un par de horas de juegos y risas con su hermano y unos amigos y se metió en la cama.

Al despertarse, no mucho tiempo después, otra ración de compromisos y un larguísimo vuelo con la casa de sus padres en Murcia como destino final, con tiempo para meditar si mantiene su intención de acudir al ATP 500 de Róterdam la semana que viene o alarga su descanso hasta el torneo de Doha, la semana del 16 de febrero.

Final del Open de Australia: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, en imágenes. / Dita Alangkara / AP

El más joven en ganar los cuatro Grand Slams

Tiempo también para meditar sobre lo conseguido, ya el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slam del circuito. Ya en debates vertiginosos para alguien que aún no ha cumplido los 23 años, situando su horizonte en el reto mayúsculo de llegar a ser, quién sabe, el mejor tenista de la historia, por encima de Djokovic. Y, de forma paralela, quién sabe, en el mejor deportista español de siempre.

No hay forma de establecer una categorización mínimamente objetiva de esa condición, dadas las diferencias entre las múltiples modalidades del deporte. Incluso es complicado medir el grado de éxito de otros deportistas a la edad del murciano, puesto que hay disciplinas más proclives al éxito precoz que otras.

Los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la última Copa Davis del balear. / Jorge Zapata / EFE

En lo que sí es comparable, el tenis, Alcaraz atesora un palmarés comparable al de Rafa Nadal a su misma edad (22 años y 273 días). Ha ganado más Grand Slam (7 frente a 6) y ha triunfado en los cuatro del calendario, algo que el balear no logró hasta los 24 años, estando el doble de semanas que su predecesor como número uno del mundo (57 frente a 28). Rafa, no obstante, ya contaba a la edad actual de Carlos con dos Copas Davis (ninguna el murciano), un oro olímpico (frente a una plata) y 11 títulos más de Masters 1000, frente a los 8 del murciano.

Márquez, Indurain, Gasol...

El otro gran talento del deporte español cuya precocidad se asemeja a la de Alcaraz es Marc Márquez. Y aquí la comparación es complicada. El piloto de Cervera ya había ganado por entonces, en 2015, cuatro de los nueve campeonatos del mundo que tiene (de momento) en su palmarés: uno en 125cc, uno en Moto2 y los dos primeros de MotoGP, los de 2013 y 2014. Tras quedar tercero en el año de 22º cumpleaños, ganó los cuatro siguientes en la categoría reina.

Miguel Indurain, con sus cinco Tours consecutivos y sus dos Giros, es otro nombre en la cumbre del deporte español. Sin embargo, a la edad actual de Alcaraz prácticamente no había ganado nada, algo más que habitual en el ciclismo hasta la aparición de los Pogacar, Bernal y Evenepoel en los últimos años: en esloveno y el colombiano son los únicos nombres que han ganado el Tour antes de los 23 años en las seis últimas décadas. Al margen del Tour del Porvenir, el primer gran éxito absoluto del navarro fue la Volta a Catalunya de 1988, ya cerca de los 24 años.

Pau Gasol junto al padre de Alcaraz, en los Juegos Olímpicos de París. / Juanjo Martín / EFE

Algo similar le ocurre a Pau Gasol, quien a la edad de Alcaraz disputaba su segunda temporada en la NBA. El célebre Mundial junio de 1999, un bronce europeo con la selección absoluta y dos Ligas ACB (la primera, con participación anecdótica) y una Copa conformaban entonces su palmarés. Andrés Iniesta sumaba todavía dos Ligas y una Champions, ni un trofeo con la selección.

En clave olímpica, Saúl Craviotto es el deportista español con más medallas, un total de seis. Pues bien, antes de los 23 años ni siquiera había debutado todavía en sus primeros Juegos y tampoco había ganado ninguna de sus 11 preseas en campeonatos del mundo. Algo más precoz fue David Cal, que ya contaba a esa edad con dos de sus cinco medallas olímpicas y una plata mundialista.

Sí había despuntado ya Mireia Belmonte, en un deporte mucho más precoz que la mayoría. La mayor leyenda de la natación española sumaba ya dos medallas olímpicas y tres mundiales, aunque todavía no había ganado sus dos oros. A Fernando Alonso, aún le faltaban un par de años para ganar su primer campeonato del mundo. Seve Ballesteros, en cambio, ya había ganado el primero de sus cinco 'majors'... y Alcaraz ya lleva siete.