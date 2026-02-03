El Compostela acude al mercado de invierno para optimizar su proyecto

El mes de enero ha dejado en Compostela un mensaje claro más allá de movimientos de altas y bajas. Los fichajes de David Rosón y Unai Peón, sumados a la renovación de Joaquín Goris, descubren un claro cambio de prioridades en la planificación del club capitalino, que decide apostar por la juventud con incorporaciones con mucho presente y gran proyección. Del mismo modo, la esedé dio salida a Trasi, Porrúa y Mateo, jugadores que no contaban con apenas minutos.

Dentro de esta pequeña reorganización, la parcela del campo que más modificaciones ha sufrido es sin duda la medular. Las salidas de Trasi, en el mes de noviembre, y Mateo Arellano, por “una decisión técnica y de club”, dieron paso a la llegada de dos futbolistas jóvenes que refuerzan la posición para la próxima temporada y media, con un leve asterisco.

Enriquecimiento de la medular

El primero en llegar fue David Rosón, que rescindió con el CD Lugo después de no contar con apenas minutos en la primera mitad del curso. El mediocentro lucense de 22 años ha firmado hasta junio de este año, con opción de ampliar su vinculación con el conjunto compostelano hasta el verano de 2027. Una decisión poco común en una categoría como Tercera RFEF, donde abundan los contratos cortos y prima el rendimiento a corto plazo, y que evidencia el cambio de rumbo de la entidad en su política de fichajes.

Todo lo que rodea al club me atrae mucho. Ojalá se vayan cumpliendo los objetivos año a año y pueda estar aquí el mayor tiempo posible, porque es una ciudad en la que me siento muy cómodo y un club en el que me siento muy a gusto como jugador" David Rosón — Jugador de la SD Compostela

El canterano albivermello ya ha participado en los últimos tres encuentros del equipo, destacando su debut como titular el pasado fin de semana en el duelo frente al CD Boiro. A pesar de que solo ha completado 127 minutos, Rosón ha dejado muestras significativas de su fútbol: pases verticales, gran recorrido y responsabilidad en la estrategia. Especialmente llamativo este último punto, ya que ante el Boiro el lucense se encargó de la mayoría de acciones a balón parado, incluso probando suerte con un golpeo de falta que se quedó cerca de sorprender a Borja Rey. Evidencias de la calidad e indicios del potencial de un jugador llamado a crecer mucho en Santiago.

David Rosón, durante el partido contra el CD Boiro. / Antonio Hernández

Después del fichaje de Rosón, Secho Martínez completó su centro del campo con la llegada de Unai Peón, un futbolista de 21 años que era indiscutible en el Atlético Coruña Montañeros, que puede actuar tanto en la medular como en la defensa y que se compromete con el club picheleiro hasta 2027. Una oportunidad de mercado detectada por la dirección blanquiazul, “valorada más para la próxima temporada” y que se precipitó tras asegurar la rescisión de Mateo Arellano.

En su estreno con la elástica blanquiazul, el donostiarra dejó en 21 minutos sensaciones difíciles de pasar por alto. El centrocampista mostró un notable despliegue físico, personalidad con balón y una presencia que no pasó desapercibida. Su atrevimiento y polivalencia convierten a Unai en un perfil valiosísimo para el proyecto del Compostela. Un refuerzo que no solo enriquece las opciones tácticas del equipo, sino que aporta garantías presentes pero también futuras.

Además de estos dos fichajes, el Compostela aseguró el futuro de su centro del campo con la renovación de una de las grandes revelaciones del curso: Joaquín Goris. El jugador de Bembibre amplió su contrato por una campaña más, hasta 2027, y dejó atrás su estatus de futbolista del filial para formar parte, a todos los efectos, del primer equipo. Goris se ha asentado en el planteamiento de Secho Martínez, ocupando esa posición de enlace entre la base de la medular y la mediapunta, completando 865 minutos.

Rejuvenecimiento del equipo

Atendiendo a los últimos movimientos, la esedé persigue una renovación de una plantilla con mucha experiencia, donde la mayor parte de su columna vertebral pasa de la treintena. Goris (2004), Rosón (2003) y Peón (2004) reducen de forma considerable la edad media de un plantel que tiene en sus hombres más veteranos a los más fiables, por lo menos para su entrenador. Y es que entre los diez futbolistas con más participación, el 60% tiene 30 o más años. Álex Cobo, recién alcanzada la treintena, es insustituible para Secho en la portería; Uzal, a sus 33 años, es el jugador de campo con más minutos; mientras que Armental (35) y Parapar (34) lideran la creatividad blanquiazul en los costados.

Sin dejar pasar que estos veteranos siguen aportando un rendimiento óptimo y son más que responsables de la increíble situación clasificatoria del Compostela, la realidad es que el club no solo mira al presente, sino que trabaja también a medio y largo plazo. Las operaciones invernales unidas a realidades como Damián Noya (23), Antón Guisande (26) o Jorge Maceira (24), piezas fundamentales en la idea del técnico sonense, aseguran rendimiento inmediato y salvaguardan el porvenir del proyecto picheleiro.

Con esta combinación entre juventud prometedora y experiencia consolidada, la SD Compostela envía un mensaje claro. El club compite como nadie en el presente mientras establece los cimientos de un equipo hecho para competir en categorías superiores. La medular, eje del juego, refleja esta reorganización de las ideas compositivas de la plantilla, donde referentes como Samu Rodríguez o Diego Uzal conviven con jóvenes como Goris o Peón en una mezcla efectiva y prometedora que promete muchas alegrías para el Compos y su afición.