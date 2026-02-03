El Barcelona sufre hasta el final en Albacete para conseguir el pase

El Barcelona se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey tras derrotar al Albacete en el Carlos Belmonte (1-2), en un partido que parecía tener controlado pero que se le complicó con el gol de Javi Moreno en el minuto 87 y que hizo creer al conjunto manchego en otra gesta en el torneo del KO.

Avisado tras la inesperada eliminación de Celta y Real Madrid, el Barça salió dispuesto a no dejarse sorprender por el 'matagigantes' de esta Copa, un equipo pletórico de confianza tras eliminar a dos Primeras en esta competición y encadenar, en su Liga, cuatro partidos sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos.

Parecía que, en esta ocasión, no habría épica y que David sucumbiría ante Goliat. Sobre todo, después de que Lamine Yamal, anotara en la recta final de la primera parte, y Ronald Araujo hiciera el segundo, poco antes de la hora de juego.

Mentalizado para sentenciar la eliminatoria desde el primer minuto, el Barça se instaló rápidamente en campo rival, pero su dominio no se traducía en ocasiones claras de gol.

Rashford tuvo la primera a los siete minutos pero disparó desviado tras recibir, dentro del área, un pase filtrado de Olmo a la espalda de la zaga local.

Lamine Yamal, en una acción del partido. / Associated Press/LaPresse / LAP

Sí lograba poner a prueba a Joan García el cuadro manchego, pero por los errores del rival en la salida del balón. Una pérdida de Lamine Yamal y otra de Bernal acababan con sendos disparos de Puertas que el meta del conjunto azulgrana atajaba sin problemas.

En el otro área, ni Gerard Martín ni Olmo encontraban la portería de Lozain. Y Neva se marchaba lesionado en una jugada fortuita con Lamine Yamal y era reemplazado por Vallejo minutos antes de que el '10' del Barça hiciera el 0-1 en la recta final del primer tiempo. Rashford y De Jong se aplicaban en la presión tras pérdida para recuperar un balón que el centrocampista neerlandés dejaba en la bota izquierda de Lamine Yamal para que este cruzara, de primeras, al fondo de la red.

El primer acto acaba con una mínima victoria visitante, pero también con el '¡Sí se puede!' que seguía coreando el Carlos Belmonte, convencido de que podía vivir, por qué no, otra gran noche.

Pero sus opciones de repetir la machada, esta vez ante el vigente campeón de Copa, parecieron desaparecer cuando Araujo, en su primera titularidad tras superar sus problemas de salud mental, cabeceaba en el primer palo a la salida de un córner para hacer el 0-2 en al minuto 56.

El técnico del Alba, Alberto González, decidía entonces agitar el partido dando entra a Jefté, el verdugo del Real Madrid en la eliminatoria de octavos de final, por Meléndez. Y el delantero canario a apunto estuvo de recortar distancias en el primer balón que tocó, pero su rosca buscando la escuadra de Joan García se marchaba ligeramente desviada.

Olmo replicaba en la jugada siguiente con un tiro desde la frontal que obligaba a lucirse a Lizoain, que también abortaba un uno contra uno con el mediapunta de Terrassa poco después.

Empezaba a flaquear el Alba atrás y el recién ingresado Ferran Torres también tuvo el tercero en una contra que salvaba de nuevo el meta del equipo manchego.

El Barça encontraba la portería contraria con facilidad y ya no sufría atrás, pero su rival le metía el susto en el cuerpo con un gol de Jefté que Munuera Montero anulaba, en el 83, por fuera de juego de Puertas al inicio de la jugada.

Pero cuando parecía que el partido acabaría plácidamente para el conjunto catalán, Javi Moreno cabeceaba en plancha, cuatro minutos después, una falta botada al corazón del área para recortar distancias.

El árbitro anulaba el 1-3 de Ferran Torres, también por fuera de juego, con el tiempo reglamentario prácticamente cumplido. Y Fran Gámez, en el añadido, a punto estuvo de llevar el partido a la prórroga al superar la salida de Joan García con una sutil vaselina que Gerard Martín despejaba con la cabeza en la línea de gol.