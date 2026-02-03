Jorge Martín: "He nacido para correr, así que si me tengo que operar ocho veces, me operaré"

El piloto madrileño Jorge Martín (Aprilia), de 28 años y doble campeón del mundo de Moto3 (2018) y MotoGP (2024), se ha presentado en Sepang, el circuito de Malasia donde se están celebrando los primeros entrenamientos oficiales de la temporada de MotoGP “para seguir haciendo piña con el equipo, asistir, porque me hace mucha ilusión, a la fiesta de presentación del Mundial-2026 por las calles de Kuala Lumpur y, sobre todo, por comprobar los avances de Aprilia de cara a esta temporada y saber qué cosas funcionando y cuáles están ya descartadas”.

‘Martinator’, que tuvo que volver a operarse por quinta y sexta vez de las lesiones que sufrió en su mano izquierda y clavícula derecha, está aún en proceso de recuperación “pero ya estamos en la fase final, pues el lunes, en cuanto llegue a Madrid, pasaré la última revisión médica y espero que los doctores, mis nuevos doctores, me den permiso para volver a subirse a la moto y llegar a tiempo, a finales de mes, del último test de MotoGP en Buriram (Tailandia), que me dará fuerzas, seguro, parea atreverme a arrancar ya en el primer GP, que se disputará, en ese mismo circuito, el 1 de marzo”.

"Los doctores me dijeron que para solucionar el problema de la clavícula debían hacerme un injerto de mi propio hueso, así que me sacaron un trozo de cadera y me lo pusieron en la clavícula y, sí, ha funcionado. Tendré una clavícula más aparatosa, pero podré correr". Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing y campeón de MotoGP en 2024

“Está siendo un año y pico horrible”, empezó describiendo Martín. “Diría que casi una pesadilla. Casi nada de lo que me ha pasado, desde que conquisté el título, en noviembre de 2024, ha sido bueno, la verdad, pero así es, a veces, la vida y lo que hay que tener es fuerza para salir adelante. Y en ello estoy. Creía que estaba bien pero, después del test de Valencia, me di cuenta que la mano, pese a creer que estaba mejor, no lo estaba y, luego, apareció la clavícula, que ha sido durísimo”.

‘Martinator’ estaba muy inquieto, mucho. Hubo un momento, ha reconocido hoy, que “no podía ni levantar una botella de agua, peor, no podía ni abrirla, así que decidí buscar otra opinión médica y, sí, parece que acerté porque me dijeron lo que podían hacer para arreglar tanto mi mano izquierdo como la clavícula derecha y les dije ‘palante’, pues lo único que quiero es recuperarme cuanto antes”. Los doctores de Madrid le hicieron entones una operación delicada que, según el piloto de Aprilia, “consistió en hacer un injerto de hueso, es decir, me sacaron un trozo de la cadera y me lo colocaron en la clavícula y, sí, ha funcionado. Tendré una clavícula más aparatosa, pero lo importante es que volveré a correr ¡ya!”.

Mentalmente han sido meses, muchos meses, muy duros, desesperantes. “Es lo que tiene el deporte de élite cuando te haces daño y no encuentras el camino. Hubo, sí, claro, muchos momentos de bajón, pero no hay otra. Cuando sientes la pasión de las motos, de correr, intentas salir con lo que sea y, sí, ahora ya veo el final del túnel”.

Ni que decir tiene que el piloto madrileño está dispuesto a entrar tantas veces como sean necesarias en el quirófano para recuperarse. “Sumo ya seis operaciones, pero si tienen que ser ocho, pues me someteré a dos más, claro que sí. Quiero volver y punto. Empiezo a estar muy ilusionado, muy esperanzado y todo va bien. Y quisiera decirle a todo el mundo que atraviesa una situación así de delicada, que de esto se sale y, de las crisis de dolor, siempre sacas cosas buenas y, sobre todo, buena gente. Y sabes quién te quiere y quien no”.

“No me quiero comparar a nadie ¡por Dios!, pero es evidente que Marc ha sido un ejemplo en eso al estar dos y tres años con problemas y, al final, regresar y volver a ganar el título. Yo llevo solo un año y espero estar ya en el final de este viacrucis. He nacido para ir en moto y es lo que haré”

Y, sí, claro, ‘Martinator’ también ha pensado durante estos difíciles meses de cómo Marc Márquez ha estado cuatro años con dolor, desconcertado, entrando varias veces en el quirófano y recuperándose durante meses y meses. “No me quiero comparar a nadie ¡por Dios!, pero es evidente que Marc ha sido un ejemplo en eso al estar dos y tres años con problemas y, al final, no solo volver sino ganar el título como lo ganó el año pasado. Yo llevo solo un año y espero estar ya en el final de este viacrucis. He nacido para ir en moto y es lo que haré”.

Sin compararse con nadie, Martín ha sacado, sí, conclusiones muy parecidas a las de Marc Márquez respecto al tema de volver antes de tiempo. “He pensado mucho en cuando empecé y, tras cualquier lesión, a las dos semanas ya estaba encima de la moto, de nuevo, con los puntos en mi cuerpo. Pero, sí, en 2025 aprendí que eso no tiene sentido, que ya empiezo a tener mis años y no me recupero, bueno, ni yo ni nadie, como cuando tenías, no sé, 18. Haber forzado en Valencia puede que me provocase estas dos nuevas operaciones. Como dijo Marc hay que respetar el cuerpo y volver cuando él está listo”. Sí, es cierto, MM93 dijo aquella frase de “cuerpos hay uno y carreras, cientos”.