La ‘eterna’ persecución del Obradoiro al Leyma: arranca la segunda vuelta

La segunda vuelta de la Primera FEB dio comienzo el pasado fin de semana, con todo por decidir y con la ‘carrera de fondo’ del liderato todavía abierta, con un Leyma Coruña que sigue dos pasos por delante del Monbus Obradoiro en una pugna provincial. El tropiezo de los santiagueses con el otro equipo gallego, un Cloud.gal Ourense Baloncesto que busca el playoff, sitúa a los de Diego Epifanio a dos triunfos por debajo de los de Carles Marco.

La persecución al líder

Y es que el Coruña está siendo la ‘naranja mecánica’ de la competición. Solo ha tenido un tropiezo, ante el propio Obradoiro despidiendo el 2025. Pero en liga no ha cedido ni un duelo más y dio inicio a esta segunda vuelta con una paliza sin paliativos (72-105) sobre el Melilla Ciudad del Deporte. El estado de forma de los herculinos sigue en lo más alto, aunque cabe resaltar que se midieron al último clasificado, que además dijo adiós en la pasada semana a su mejor jugador, Darel Poirier. El reto de los de Carles será defender su primera plaza para ahorrarse el trámite del playoff y ascender directamente a ACB.

En esa terna, el principal aspirante para derrocarlo es el Obradoiro. Los de Epi los derrotaron en el derbi de Sar para depender de sí mismos por el ascenso directo. Oportunidad que desaprovecharon con el tropiezo en Ourense. El 2026 no está siendo el mejor momento de juego para los compostelanos, que poco a poco están recuperando sensaciones. Arrancan esta segunda mitad de la liga regular superando a un Alimerka Oviedo (86-68) que ya tienen ‘más que visto’.

La fortuna no los ha acompañado en el aspecto físico, con Goran Huskic y Olle Lundqvist fuera para toda la temporada. Pero en lo que queda de campaña se verá cómo encaja el fichaje que llegó la pasada semana. Travis Munnings ha llegado para reforzar los puestos de 3 y 4, un jugador que ya demostró su calidad la pasada campaña en Fuenlabrada. Además, no debe descartarse que pueda haber otro refuerzo más, porque el Obradoiro seguirá atento a las oportunidades de mercado, especialmente en caso de tener que pasar por un playoff. Por el momento, toca la ‘eterna’ persecución al líder.

Los otros candidatos

En esa carrera por la ‘cabeza’ de la competición hay otros dos serios candidatos con menos opciones y que dan comienzo a esta segunda vuelta con resultados distintos. El Movistar Estudiantes comienza cayendo en Gipuzkoa (73-66) con un récord de 12-5, a dos de Obra y cuatro de Leyma. Pese a ello, con la victoria en Copa España, tienen la segunda plaza asegurada en caso de no llegar al ascenso directo.

Por contra, el último equipo que se postula, con pocas opciones, es el Súper Agropal Palencia, que viene de ganar al HLA Alicante por 63-82 y que tiene una victoria menos que el Estu. Su pelea apunta más a mejorar puestos para las eliminatorias, pero por plantilla podrían llegar a disputarse el liderato.

Ourense y el playoff

El otro equipo gallego, el Ourense, tiene un partido aplazado con el Flexicar Fuenlabrada de la primera vuelta, rival contra el que ha iniciado esta segunda cayendo en su propio feudo (69-72). Actualmente, marchan en el puesto trece, con 7 victorias y 9 derrotas. La meta es el playoff, pero si no hay inversión, como en el resto de candidatos, parece una carrera a contracorriente. Moncho López, entrenador del equipo, ya ha dejado entrever que, ahora mismo, el objetivo es muy exigente y difícil de realizar con la situación que tiene el COB.

Los puestos del playoff, del quinto al noveno, están ocupados por Inveready Gipuzkoa, HLA Alicante, Hestia Menorca, Flexicar Fuenlabrada y Alimerka Oviedo. La increíble racha de los vascos los ha aupado con un récord de 10-7, mismo que Alicante. Pero si de acumular victorias se trata, el Menorca lleva 5 consecutivas para un 9-7. La ‘bestia’ por despertar podría ser Fuenlabrada (8-9), con refuerzos como Alex Renfroe o Brooks De Bisschop y que seguirá en el mercado para ir solo a más. Oviedo (8-9) entrará en guerra por un puesto con muchos pretendientes.

Descenso

Cierran la liga, de mejor a peor, Grupo Ureta Tizona Burgos (5-12), Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB (4-13), Palmer Basket Mallorca Palma (3-14) y el Melilla Ciudad del Deporte (2-15). Los burgaleses tratarán de apurar sus opciones por el playoff con ejemplos como el Gipuzkoa, mientras que los otros tres mantendrán una difícil pelea por la supervivencia que, jornada a jornada, parece más lejana.