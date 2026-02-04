Día solidario para el Monbus Obradoiro. El club ha hecho entrega de los productos del partido solidario Gadis (ante el HLA Alicante) en el Albergue Xoán XXIII, un acto en el que participaron los jugadores de la plantilla compostelana Alonso Grela y Aitor Etxeguren, buenos ejemplos de valores. Junto a ellos, estuvo presente el director general del club, Héctor Galán, además de Miguel Freire, por parte de Gadis, y Fray Miguel de la Mata, del propio albergue. En total, se entregaron 810 kilos de productos, ya que la cadena de supermercados se comprometió a donar 5 kilos por cada punto de ambos equipos, que ofrecieron un marcador de 87-75.

El pívot comenzó hablando de la acción solidaria y recordando que "lamentablemente, quizá en el día a día no pensamos en este tipo de situaciones, en personas que lo están pasando bastante peor que nosotros y bueno, no es una obligación, pero yo creo que tenemos que intentar ayudar lo máximo posible. Al fin y al cabo, no nos cuesta nada y esas personas lo van a agradecer". En la misma línea se situaba el base esa "labor superimportante. Debemos estar concienciados y siempre que podamos ofrecer un poco de ayuda, ya sea ahora de parte del Obradoiro o con cualquier ayuda que podamos dar de cualquier manera".

Y es que la solidaridad de ambos forma parte de la temporada del equipo, ya que han sido dos de los jugadores cuyo papel en el equipo ha ido fluctuando entre lesiones y fichajes. "Muchas veces puede ser complicado adaptarte a diferentes roles o cambiar un poquito tu función en el equipo. Pero, al final, debemos hacer lo que nos pide el entrenador, ayudar en lo que sea, en los mínimos detalles, y cada día ir al máximo sin poner ninguna excusa", apuntaba Grela.

Grela y Etxeguren, la solidaridad del Obradoiro / Jesús Prieto

"En la misma línea, siempre lo he dicho cuando me lo preguntaron. Cuando se lesionó Goran (Huskic) un otro jugador, como Denzel (Andersson) al cuatro, bueno, pues hago lo que me pide el entrenador y siempre lo hago lo mejor que puedo. Creo que él lo sabe, que lo sabe todo el mundo. Voy a hacer lo que me pidan y lo que creo que quizás será lo mejor para el equipo", acompañaba Etxeguren.

De hecho, el vasco ha tenido que jugar algunos minutos al lado de otro pívot durante la baja de Andersson: "Quizá, estos últimos años sí que solo jugaba los partidos al cinco. Pero bueno, en años anteriores, cuando estuve en Zaragoza, sí que jugué al cuatro varios años. Para mí no fue fácil, pero tampoco complicado. No me siento tan cómodo como de cinco, pero igual puedo aportar otro tipo de cosas que no puedo de pívot".

En cambio, Grela ha tenido que ser segundo base, regresar a ser el tercero, ser cuatro en su posición y, con la lesión de Olle Lundqvist, recuperar su rol, pero el Obradoiro se ha volcado con él: "Desde el club siempre me transmitieron mucha confianza y no les puedo pedir más. A partir de ahí, pues lo que hemos fichado, el cambio de rol y todo eso, pues como he dicho antes, siempre hacer lo que el entrenador te pide, aportar al máximo cada día. Pero nada más, desde el club siempre confianza y nunca me trasmitieron que habían dejado de tenerla, así que muy contento por esa parte".

Ambos han conocido durante estos días a su nuevo compañero, Travis Munnings, al que Etxeguren describe como un jugador "muy alegre, podría ser la palabra. Está siempre sonriendo, haciendo bromas. Además, ya conoce a un par de compañeros del equipo y creo que se ha adaptado lo mejor posible. Estamos muy contentos y seguro que nos aporta".

El interior también habló del próximo rival, un Zamora que "ya hemos visto en esta primera vuelta que es un equipo muy complicado. También se vio el año pasado cuando ascendieron, que dieron la sorpresa. Estamos concienciados del partido que es".