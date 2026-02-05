Álex Suárez, ex del Obradoiro, se retira del baloncesto profesional: "He tenido la suerte de compartir vestuario con personas extraordinarias"

El ala-pívot Álex Suárez, que militó en el Monbus Obradoiro entre las temporadas 2020-21 y 2023-24, ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto profesional tras una trayectoria de casi dos décadas vinculado al deporte de la canasta.

En una carta publicada por el mismo jugador en sus redes sociales, relata el cúmulo de emociones que esta decisión conlleva en su futuro más inmediato: "Hoy cierro una etapa preciosa de mi vida. Me voy en paz, orgulloso del camino recorrido y agradecido por todo lo que este deporte me ha regalado", explica Suárez en su mensaje de despedida, en el que destaca que el baloncesto "no" solo ha sido su profesión, también "una parte esencial" de su vida.

Durante su larga trayectoria en la Liga Endesa, el jugador de 32 años ha defendido las camisetas de Joventut, Bilbao Basket, Real Madrid, Zaragoza, Tenerife, Obradoiro y Betis. En el equipo compostelano jugó 118 partidos a las órdenes de Moncho Fernández, antes de sufrir el descenso en mayo de 2024.

Pese a esto, el menorquín asegura que en todas estas ciudades se ha llegado a sentir como en casa: "Badalona fue el punto de partida de esta aventura y el lugar donde nacieron amistades que me acompañarán siempre. Después llegaron muchos equipos, muchas ciudades y muchos retos: Bilbao Basket, Real Madrid, Zaragoza, Benfica, Tenerife, Obradoiro y Betis. Cada uno dejó huella. Cada uno fue casa por un tiempo", recuerda.

Álex Fernández disputó 118 partidos a las órdenes de Moncho Fernández / Jesús Prieto

Se marcha agradecido

Álex Suárez también ha querido agradecer las experiencias vividas a todas las personas que se han cruzado en su camino durante todos estos años: "He tenido la suerte de compartir vestuario con personas extraordinarias, de aprender de entrenadores que me marcaron, de competir al máximo nivel y de vivir experiencias que nunca olvidaré. También he vivido momentos duros, lesiones, dudas y sacrificios. Pero incluso en los días más difíciles, el baloncesto me enseñó valores que hoy llevo conmigo: disciplina, esfuerzo, respeto y trabajo en equipo", destacó.