Los colores del Compostela llegan a las comunas de Colombia

Los colores de la Sociedad Deportiva Compostela han cruzado el Atlántico para llegar al corazón de Colombia por una razón mucho más relevante que el fútbol. El club blanquiazul, de la mano de la Clínica & AKT y en colaboración con la organización colombiana Sembrando Paz y Esperanza, ha donado material deportivo para los niños y niñas de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Medellín: la Comuna 13.

El cuadro santiagués facilitó unas equipaciones a la Clínica AKT, que fue la encargada de entregar las camisetas a Sembrando Paz y Esperanza, un proyecto que «centra su labor en promover valores como la convivencia o el respeto, utilizando el deporte como herramienta de desarrollo integral y bienestar constituyendo un espacio seguro para su crecimiento».

El centro sanitario compartió en sus redes sociales (@akt_clinica) los resultados de esta iniciativa, difundiendo imágenes de varios niños de la Comuna 13 de Medellín con las camisetas de la SD Compostela.

& AKT también quiso mostrar su agradecimiento al club picheleiro al que expresó «nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso y colaboración».

De esta forma, el Compostela busca trascender fronteras. Este gesto solidario, junto a la Clínica & AKT, fortalece el vínculo de cientos de jóvenes con la entidad y con el deporte, proyectando al club como un referente social.