Secho abraza el pragmatismo antes de visitar al Cambados: "Soy muy ambicioso, pero también realista"

Después de encajar la primera derrota de la temporada ante el Barco y ceder un empate en San Lázaro frente al Boiro, la SD Compostela visita este sábado a las 17.00 horas al Juventud Cambados en Burgáns con la necesidad de regresar a la senda de la victoria. Lejos de obviar la situación del equipo, Secho Martínez, entrenador blanquiazul, defiende el juego de los suyos, abrazando la eficacia sobre el brillo mientras elogia las virtudes de un rival "ordenado" que planteará un duelo complicado.

Están siendo días intensos para el Compostela que, después de dos tropiezos consecutivos, ha visto alterada su idílica tranquilidad como líder intocable de la categoría. Una situación para la que Secho solo encuentra respuestas internas, en el trabajo diario: "Nos habría gustado ganar el otro día, es evidente, pero tenemos que estar preparados para convivir con cualquier escenario. Tenemos que poner el foco en el entrenamiento, en el día a día, en el proceso. Estoy contento con cómo entrenamos y con la actitud del equipo".

Consciente de la dificultad del objetivo, el técnico sonense tira de autocrítica y apela al oficio para disipar las dudas. "Sabemos que necesitamos subir el nivel. En un club como este, con la exigencia que tiene el Compostela, cuando los resultados no gustan hay más ruido. Nosotros tenemos que abstraernos y centrarnos en preparar el siguiente partido", explica el entrenador.

"Prefiero menos KOs y más victorias"

Ante la demanda de desarrollar un juego más vistoso y dominador sobre el rival, Secho prefiere centrar el foco en lo realmente importante: sumar el mayor número de puntos posible. "A mí me vale con ganar los puntos. Sé la dificultad de la categoría. Ganar por KO es muy difícil. Prefiero menos KO y más victorias, porque eso es lo que nos va a dar resultados", manifiesta el sonense que también reivindica su anhelo de triunfos, avalado por los resultados: "Que nadie interprete que soy poco ambicioso: soy muy ambicioso, pero también realista. Creo en los procesos y en el tiempo, aunque sé que en el fútbol el tiempo depende de los resultados".

Secho Martínez, en un partido del Compostela de esta temporada. / Jesús Prieto

Junto a esta reflexión, el entrenador del Compostela focaliza en la necesidad constante de mejorar para conseguir el objetivo al final de temporada. Martínez orienta su análisis a la parcela ofensiva del equipo, donde explica que "a veces nos desordenamos demasiado y los rivales aprovechan las pérdidas para hacernos daño. Atacar bien también implica equilibrio defensivo. Nos cuesta replegar cuando hay caos o transición".

En muchos partidos, el cuadro compostelanista ha sido incapaz de mover el balón con la fluidez necesaria para desbordar y dominar a las zagas rivales que, en la mayoría de los casos, optan por nutrirse numéricamente, inhabilitando los esfuerzos ofensivos de la esedé en base a una defensa cerrada. Para Secho, un ejercicio de "paciencia", para "nada sencillo", al tratarse de un equipo de "Tercera División, no de Segunda o de Primera".

"Tenemos que mejorar todo lo que podamos mejorar, exigirnos mucho como cuerpo técnico y como jugadores. Estoy contento y soy optimista. Si los resultados nos dejan, miraremos más allá, pero el camino es este y no tengo miedo a seguirlo", comenta el técnico.

Análisis del rival

Este sábado el Compos tiene ante sí una oportunidad de oro para dejar atrás las malas sensaciones de las últimas dos semanas. El equipo de Secho Martínez visita a un Juventud Cambados que no vence desde hace dos meses, situado a un solo punto de los puestos de descenso, pero que destaca como una de las mejores defensas del campeonato con solo 17 goles en contra (uno menos que el Compostela). "El Cambados es un equipo muy organizado, que defiende ordenado y que cuando roba es peligroso. Tiene jugadores habilidosos de medio campo hacia adelante. Por derecha son más verticales y por izquierda, con Diego, tienen más asociación", advierte el preparador.

El técnico blanquiazul tampoco dejó pasar por alto las circunstancias ajenas al choque, donde la meteorología y el estado del césped jugarán un papel clave en el desarrollo del mismo: "Espero un partido difícil. Es invierno, llueve mucho y las condiciones externas influyen, así que tendremos que adaptarnos". Factores que también condicionaron la primera derrota del equipo en O Barco y a los que Secho y los suyos esperan adecuarse lo antes posible en busca de desarrollar su mejor fútbol.

Adrián Armental conduce frente al Cambados en San Lázaro. / Jesús Prieto

El último precedente entre ambos conjuntos acabó con victoria santiaguesa 'in extremis' (2-1) en el partido de la primera vuelta, donde el Compostela venció gracias a un gol de Pablo Crespo en el tiempo de descuento. Preguntado por si espera una propuesta cambadesa similar a la de aquel duelo, el entrenador picheleiro admite que no lo toma como "referencia directa" aunque "quizás presenten un planteamiento parecido".

"En San Lázaro, nos costó ganarles. A todos los equipos les cuesta ganarles, nadie lo ha hecho fácil. Defienden bien y tienen buenas individualidades para hacer daño sin necesitar muchos jugadores en ataque", concluye Secho.

Tras el primer gran bache del curso, Secho Martínez apuesta por una filosofía centrada en sumar puntos y un discurso autocrítico pero decidido antes de visitar Burgáns. Examen para el líder, que visitará Cambados con la idea de competir con cabeza fría y eficacia, consciente de la dificultad de un rival sólido y trabajado defensivamente.