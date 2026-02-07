La borrasca Marta obliga suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
La cantidad de agua caída sobre el terreno de juego del Municipal de Burgáns no permite la práctica del fútbol
El partido correspondiente a la vigésima jornada de Tercera Federación entre el Cambados y la SD Compostela, ha tenido que ser suspendido este sábado ante la imposibilidad de la práctica del fútbol en un terreno de juego que se ha visto anegado en varias partes por las fuertes lluvias que la borrasca Marta está descargando en las Rías Baixas.
En una publicación en la red social 'X', el equipo compostelano agradece a todos los aficionados su desplazamiento hasta Cambados y lamenta profundamente que el partido no haya podido disputarse.
La Primera División también está afectada
El fuerte temporal de lluvia y viento que la borrasca Marta está generando en buena parte de España, ha llevado a suspender varios encuentros este sábado. Así, los partidos que no se han podido disputar son el Sevilla-Girona y el Rayo Vallecano-Oviedo.
