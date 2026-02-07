El Obradoiro rompió el partido a tiempo

Gran triunfo del Monbus Obradoiro ante el Caja Rural CB Zamora (77-92) para sumar una nueva victoria y seguir la estela del líder de la competición, el Leyma Coruña que en esta misma jornada batió al Oviedo por un justísimo 84-89 en la capital del Principado.

Un espléndido segundo cuarto santiagués rompió la balanza a favor de los gallegos en un partido muy igualado y ajustado donde no hubo un dominador claro. La gran defensa de Obradoiro provocó fallos y errores locales que permitieron una holgada ventaja que supo defender con contundencia.

El Monbus Obradoiro se enfrentaba a un Caja Rural CB Zamora con el distintivo sello de su entrenador Saulo Hernández. Un duelo que llegaba tras una semana complicada donde una afección vírica pasó factura al vestuario, por lo que el estado físico de la plantilla era todo un interrogante en la previa del partido. De esta forma, Diego Epifanio ya avisaba en la rueda de prensa previa al encuentro de no fiarse del duelo ante el conjunto zamorano y advertía su peligro en la larga distancia y los contraataques.

«Cabe pensar que, por cómo son sus grandes, sobre todo uno de sus cincos, pueden jugar a un ritmo más tranquilo. Y es al revés. Son el equipo que más corre, en todas esas situaciones de contraataque. Creo que, además, tienen muy claros los roles», señalaba el técnico burgalés. Desde el primer cuarto de juego, el conjunto visitante encontró en el pabellón Ángel Nieto lo que esperaba y supo estar a la altura de las circunstancias.

Y es que el partido no pudo comenzar de mejor forma para los de Santiago, quienes abrieron el electrónico con un triple de Denzel Andersson y los puntos de Barcelo y Barrueta que lograban poner a los visitantes con 0-7 al inicio del encuentro. Sin embargo, el Zamora reaccionó y logró reducir distancias y poner más igualdad en el juego (8-11). Tras el buen arranque, varios tiros fallados consecutivos permitieron que los locales dieran la vuelta al marcador, aunque nunca con una gran ventaja.

El Obradoiro, aunque por detrás en el electrónico, siempre respondía a las acciones locales. Por cada punto local que subía, otros visitantes le seguían. Un intercambio de golpes que terminó con un primer cuarto ajustado e igualado, pero con la ventaja para los zamoranos (21-19).

Avisados venían y avisados salían al segundo cuarto los gallegos, quienes reaccionaron y lograron realizar un periodo espléndido tanto en defensa como en ataque. Los primeros compases del cuarto fueron de una superioridad visitante apabullante, logrando un parcial de 0-14 en tan solo cuatro minutos. Fue antes de que el electrónico marcara los seis minutos, momento en el que el Zamora lograba anotar los primeros puntos locales.

Dos tiempos muertos solicitó el conjunto local, pero no lograba responder al dominio de un Obradoiro que empezaba en este segundo cuarto (11-33) a encaminar una importante victoria en un pabellón muy complicado.

Después del descanso llegó el tiempo más igualado y ajustado de todo el encuentro, donde los de Epi pudieron corroborar que, aún con la gran ventaja que tenían, no podían confiarse y debían seguir trabajando y realizando un partido muy completo y serio en todas las vertientes del juego. Fue un constante intercambio de golpes y puntos que terminó con el parcial de 24-24 y una ventaja visitante de 20 puntos que permitía encarar con algo más de tranquilidad el último tiempo.

Noticias relacionadas

Algo que se vio reflejado, ya que en el cuarto tiempo se impuso el ímpetu local y las ganas de sorprender a un Obradoiro que buscaba calmar el juego y bajar el ritmo al partido. No lograron recortar mucho las distancias, pero una gran actuación del local Peris permitió que los zamoranos se llevaran el parcial del cuarto (21-16) y dejaran la incógnita de qué hubiera podido ocurrir si en el segundo parcial hubieran estado más acertados. Sin embargo, el encuentro terminó con un definitivo 77-92 y un MVP para Alex Barcello con 15 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes y un 21 de valoración.