El Obra recibe este martes a un Menorca en muy buena forma

El técnico del Obradoiro, Diego Epifanio, analizaba el encuentro que este sábado con un triunfo ante el Zamora con el rabillo del ojo mirando ya al Hestia Menorca. No hay tiempo para celebraciones. Este martes, a partir de las ocho de la tarde, el balón botará sobre la pista del Multiusos de Sar con el arbitraje de Enrique López Herrada, Jaime Gómez Luque y Nicolás Murillo Khon. Y por lo que parece no va a ser un partido sencillo para los santiagueses.

El Hestia Menorca tiene un claro acento obradoirista. Comenzó la temporada con Edgar Vicedo en sus filas y con un Pol Figueras que cuando habían transcurrido solo seis jornadas sufrió en la pista del Ourense la rotura del ligamento de su rodilla derecha, lesión que lo apartó de las canchas por lo que restaba de temporada.

Su sustituto en la plantilla menorquina no fue otro que el argentino Fernando Zurbriggen, también con pasado en el conjunto compostelano. Y el base está siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo, hasta el punto de que se puede considerar el gran revulsivo. Antes de su incorporación el club balear había jugado siete encuentros con un balance de seis derrotas y una única victoria en el choque inaugural de la Liga precisamente ante el Obradoiro por 97-77. Sin embargo, desde su llegada, su equipo disputó diez partidos con ocho triunfos, entre ellos sus seis últimos compromisos. Pero es más, todas sus actuaciones, menos ante Zamora y Fuenlabrada, se saldaron con más de diez puntos anotados, destacando sobre todo los 18 contabilizados ante el Melilla o los 15 del último choque frente al Cantabria.

El Hestia Menorca comenzó la temporada derrotando al Obradoiro por 97-77 con una gran actuación coral en la que hasta cinco de sus jugadores superaron los diez puntos de anotación: Jaume Lobo (22), Littelson (17), Cone (15), Edgar Vicedo (14) y Adams Sola (10), mientras que por parte del conjunto compostelano el máximo anotador había sido Westermann, con 13 puntos, seguido de Barcello con uno menos.

En aquella ocasión, la del debut liguero, los parciales fueron todos favorables al conjunto belear (23-19; 29-21 –descanso (52-40)– 22-21 y 23-16) para finalizar con un tanteo de 97-77,

Pero eso es ya parte del pasado. El Obradoiro no es el mismo, El entrenador del club santiagués reconocía tras su victoria de este sábado en Zamora, gracias a un excelente segundo cuarto en el que barrió a su rival con un contundente 11-33, que «hemos empatado el tercer cuarto y hemos perdido el último. No sé si ha sido una cosa de energía, de que veníamos la semana un poco con gripes, pero nos ha faltado un poco de determinación en momentos puntuales. Ha habido momentos en los que hemos jugado andando».

Sabe perfectamente Diego Epifanio que eso no puede suceder este martes si quiere batir a un Menorca que con seis triunfos consucutivos es el equipo más en forma de la categoría.

El Obradoiro quiere seguir en la lucha por el liderato y su técnico lo tiene muy claro. «Tenemos que hacer nuestro camino, y el camino va por entender todos que ahora somos 13 jugadores en la plantilla, que cada balón que compitamos es muy importante, que cada segundo en la pista es muy importante, que cada jugador se vacíe. Y a partir de ahí intentar seguir manteniendo el día a día de trabajo, que está siendo muy bueno, y en los partidos compartir el balón en ataque, sin nada de egoísmos, que creo que por ahora no se está viendo. Y hacer todo lo que dependa de nosotros para seguir ahí arriba y competir todos los partidos, si Coruña sigue haciéndolo tan bien. Nuestro objetivo el primer día era ser el mejor equipo que podamos llegar a ser y por ese camino vamos. Luego ya determinará lo que harán el resto de los equipos. Pero bueno, creo que nosotros si no nos salimos de la línea de trabajo que están haciendo mis chicos, creo que por lo menos al final de temporada nos sentiremos orgullosos de eso».

Todo pasa por superar a un Menorca que amenaza la cancha santiaguesa, en la que algunos de sus hombres como Edgar Vicedo o Fernando Zurbriggen sintieron más de una vez el aliento del público de la caldeira de Sar.

Con el base argentino en la manija del equipo, el Hestia Menorca cuenta por victorias sus últimos seis enfrentamientos. La última vez que cayó derrotado fue ante sus propios aficionados con el Movistar Estudiantes como rival (86-96) el pasado 17 de diciembre. En lo que va de año los baleares no saben lo que es perder un partido.

En la clasificación el rival que tendrá el Obra este martes suma diez triunfos y siete derrotas y ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria con 1.415 puntos a favor y 1.320 en contra después de los 17 encuentros disputados.

El Obradoiro –con 15 triunfos y tres derrotas– tendrá que tener mucho cuidado del inicio arrollador del conjunto que prepara el madrileño Javier Zamora. En su último encuentro ante el Alega Cantabria venció por 89-81 con nada menos que 34 puntos en el primer cuarto. Antes se impondría al Inverady Gipuzkoa por 71-64, al Tizona Burgos en la capital castellana por 85-102, al HLA Alicante por 81-68, al Flexicar Fuenlabrada por 80-70 con 26 puntos en el primer parcial y en la cancha del Melilla por 65-95 con 28 puntos en el primer cuarto.

Noticias relacionadas

Los jugadores del conjunto santiagués tendrán que estar muy atentos a un Zurbriggen que es uno de los jugadores de la plantilla menorquina que está en mejor forma, al igual que de McFadden o Cone, que en esta temporada ya demostraron en varias ocasiones el peligro que tienen en sus manos.