El Obradoiro, con nuevo MVP, se reencuentra con su pasado ante el Menorca

El Monbus Obradoiro se prepara para otra jornada de baloncesto en la Primera FEB recibiendo en su feudo, este martes a las 20.00 horas, al Hestia Menorca, uno de los equipos más en forma en la competición, con seis triunfos consecutivos (mayor racha actual) y con varios exobradoiristas en sus filas como Pol Figueras (lesionado), Edgar Vicedo y uno de sus fichajes estelares en mitad de temporada, Fernando Zurbriggen. Diego Epifanio, preparador de los compostelanos, ya avisa del peligro del perímetro del equipo dirigido por Javier Zamora en el partido que patrocina la USC.

Tras su encuentro del pasado sábado, el técnico celebra que no haya percances, aunque reconoce que "es verdad que nos vamos a ver las caras ahora pero ayer, en el día de descanso, algunos jugadores se trataron, pero según los servicios médicos el parte es que todos estamos bien". A partir de ahí, valoró lo que fue el partido: "Ofensivamente, estuvimos un poco fallones, demasiadas pérdidas de balón. Bueno, mérito también de Zamora, nos pararon bastante el ritmo. Cambió un poco la dinámica en el segundo cuarto, ya pudimos, sobre todo después del robo y del rebote, correr. Nos sentimos más a gusto y ahí sacamos más diferencia en el marcador".

Eso sí, la gripe no ayudó porque a "los más afectados, a lo mejor les costó un poco más entrar en partido, pero bueno, creo que no hay duda respecto a las ganas y la actitud. Ahí está el reflejo, en una cancha muy difícil sacamos un resultado que llegamos controlando desde el descanso, a pesar de que en los últimos minutos redujeron la ventaja. Fue un poco lo que provocó la defensa de Zamora, que nos obligó un poco también a sacarnos de nuestro ritmo. Por eso digo que, cuando pudimos estar bien atrás, fue muy fácil jugar situaciones de contraataque. En las situaciones de cinco para cinco nos costó a veces conectar. No sé por qué sería, si el viaje, la semana de gripe o no sé. Vamos a ver si algunos detalles los podemos pulir esta mañana para intentar que no se vuelvan a repetir mañana".

Y del rival que viene a Sar destacó su buen estado de forma: "Es un equipo que tiene una racha muy buena, pero no solo de victorias, sino de juego y de anotación. Tienen un perímetro brutal a nivel de anotación, de ritmo y de correr. Es un equipo que elabora a veces mucho sus canastas, pero que está teniendo mucho talento, mucho acierto, muchos jugadores con capacidad de anotar con el balón y de generar ventajas para sus compañeros, con mucho uso del tiro de tres y con muy buen porcentaje".

"Es un equipo que, basándose un poco en lo que les propone Zamora, tácticamente, el talento del perímetro hace que estén generando muchas ventajas y hay muchos momentos en los que entra psicosis a la hora de defenderles. Eso hace que haya varios jugadores, como Littleson, Mcfadden o Lobo, que tiene una capacidad brutal para anotar, para entrar en racha. Luego, Zurbriggen les ha dado un paso más a nivel de puntos y, sobre todo, a nivel de físico, de nivel defensivo. Eso hace que sea un equipo que ahora mismo es de los que más en forma está de toda la liga".

Del argentino, ex del Obra, sostiene que "ha dado capacidad defensiva y es un jugador que está en más de 10 puntos. En la parte de su labor defensiva, ese físico y sobre todo su agresividad con el balón, al pisar pintura, está generando muchas ventajas. A parte, dentro de todo eso, además está el conocimiento del juego. Ya viene de hacer una muy buena temporada el año pasado y para Menorca ha sido un gran revulsivo la entrada de Fernando en el equipo".

Tampoco se olvida del otro lado del Menorca: "Evidentemente, cuando habló de que tiene una gran calidad individual exterior, no hay menosprecio a sus interiores, pero creo que son capaces de sacrificarse un poco para una labor más gris del tema de bloqueos indirectos, de generar ventajas para sus compañeros. Eso hace que los exteriores destaquen Luego, el tema de sus alternancias defensivas es una cosa que creo que Javi maneja muy bien y que tenemos que estar un poco listos para intentar que no nos cambie el ritmo si las usas".

Por último, Epi fue preguntado por la presencia de Olle Lundqvist y Goran Huskic en los partidos y el día a día del club pese a sus lesiones, recordando que "siguiendo su recuperación aquí". "El trabajo de los servicios médicos y de los fisios está siendo muy bueno y la disposición de ellos al trabajo está siendo genial. Luego, su implicación emocional con el proyecto hace que no vengan forzados a los partidos, que disfruten h que tengan muy buena química en el vestuario con el resto de sus jugadores. Es verdad que, viendo el partido de la primera vuelta, ha sido un poco doloroso. Seguro que cuando puedan volver van a limitar los plazos, porque están poniendo mucho en el día a día para su recuperación".

Galán, MVP

Además de la rueda de prensa de Epi, este lunes Álex Galán recibió el premio MVP Estrella Galicia del mes de enero tras su gran aportación al equipo. El interior se mostró feliz de recibir este reconocimiento que "no me esperaba". "Contento por el último mes y por cómo hemos competido. Sí es cierto que en Ourense nos dejamos una victoria importante, pero creo que nos hemos repuesto bien y hay que seguir".

Álex Galán recibió el premio MVP Estrella Galicia del mes de enero / André Couce

También confía en que Coruña pueda tropezar: "La posibilidad está ahí. Es cierto que ellos están jugando ahora muy bien. Están sacando partidos que al final parece que no, que no y al final es que sí. Pero bueno, sí, esperemos que algunos se dejen. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, seguir sumando victorias".

Ahora viene un rival del que no se olvida: "Son muy buen equipo, de hecho allí ya nos ganaron y ahora han traído muy buenos jugadores, a parte de los que ya tenían. Sí será un equipo peligroso, será un partido duro y esperemos sacarlo".

Noticias relacionadas

Por último, habló de la importancia de la defensa en sus victorias, pese a que "es cierto que, a lo mejor, dicen que los equipos de Epi en ataque muy bien, pero en defensa tal. Creo que hemos sacado un par de partidos que han sido muy importantes desde atrás y que para nosotros también es importante, además de anotar mucho, la opción de sacar partidos defendiendo, porque al final es lo que nos va a dar poder seguir arriba".