El Arosa vence y estrecha el margen del Compostela

La SD Compostela vivió este fin de semana una jornada extraña. El líder, que apenas pisó el terreno de juego de Burgáns para durante unos minutos calentar y cerciorarse de que las condiciones no eran las idóneas, vio como el Arosa aprovechaba la oportunidad para recortar distancias con un triunfo sobre la bocina en A Cheda ante el Lugo B (1-2). El resultado no altera su condición de puntero, pero sí reduce el margen de error y añade presión a la pelea por el primer puesto que entra en su fase decisiva.

El duelo entre Cambados y Compostela quedó aplazado después de que el árbitro comprobara el mal estado del campo, impracticable por la acumulación de agua debido a las intensas lluvias de la borrasca Marta en las Rías Baixas. El partido quedó en manos de la meteorología en una jornada de sábado en la que el otro choque del día, el Céltiga-Estradense, también tuvo que suspenderse a los 13 minutos debido al deterioro del césped en el Salvador Otero.

De esta forma, la esedé dejó escapar la ocasión de pasar página después de sus dos últimos tropiezos, la derrota en O Barco (2-0) y el empate contra el Boiro (2-2). El encuentro frente al Cambados se postulaba como la oportunidad perfecta para recuperar sensaciones, vencer y reforzar su condición de líder, más aún tras los ajustes en la alineación que había introducido Secho Martínez, con varios cambios destinados a reactivar al equipo.

A pesar de repetir defensa, con la consolidación de Álex Cobo, Jorge Valín, Pablo Crespo, Damián Noya y Diego Uzal, con ese rol a medio camino entre central y centrocampista, el técnico sonense dio entrada a varias piezas nuevas en busca de modificar un poco su planteamiento. La principal novedad llegó en la medular donde los nuevos refuerzos asumieron el timón: David Rosón se mantenía en el once y Unai Peón se estrenaba como titular, en detrimento de Samu Rodríguez y Joaquín Goris. En ataque, Cañizares partía de inicio ante la segunda suplencia en el curso de Armental.

Una renovación en el sistema de juego de Secho que, debido a la suspensión del partido, podría verse modificada de forma íntegra. Al no dar comienzo el duelo, las alineaciones elegidas no se mantienen, dando la oportunidad a los entrenadores de conformar un once completamente nuevo. De este modo, cualquier jugador inscrito en la nueva fecha podrá ser alineado, incluso si no estaba convocado en la fecha original. Todo apunta a que el choque se encuadrará en el fin de semana del 28 de febrero, libre tras la clasificación de la selección gallega a la Fase Final de la Copa de las Regiones de la UEFA.

Revolución de la zona baja

La jornada del sábado se detuvo en el Grupo I de Tercera RFEF, dando paso a siete partidos para el domingo. A expensas del Compostela, los seis primeros clasificados del campeonato jugaron su encuentro, siendo el Arosa el único en sumar los tres puntos. El conjunto arousano sumó un agónico triunfo en A Cheda ante el Lugo B, gracias a un tanto de Álex Rey en el minuto 94. El equipo de Samu Álvarez encadena cuatro victorias seguidas, reduciendo la ventaja con el líder a los tres puntos (42-39), desafiando así el dominio blanquiazul.

Lance del partido entre Compostela y Arosa en San Lázaro. / Antonio Hernández

El resto de aspirantes pincharon. El Somozas encajó una dura derrota ante el Silva (1-0), que no ganaba en su campo desde el pasado 12 de octubre, cuando venció por la mínima al Barco (1-0). El Racing Villalbés también sufrió un inesperado tropiezo al empatar (2-2) en A Magdalena frente al Viveiro, mientras que el Boiro cayó como local ante el Barco (0-1). Resultados que evidencian el nivel de los equipos de la zona baja que, esta jornada, han sorprendido a los conjuntos de la zona noble. De los seis últimos, únicamente el Noia perdió su partido, en el que se enfrentó precisamente al colista Barbadás (1-0).

Momento clave de la temporada donde todos los equipos están exprimiendo al máximo sus posibilidades en busca de asegurar los objetivos. Los de abajo persiguen escapar del descenso; la zona media ultima sus opciones de no quedar en tierra de nadie; la lucha por el playoff promete emociones fuertes hasta el final; y el Arosa anima la pelea por el liderato. Si quiere respirar un poco más tranquilo, el Compostela tendrá que contar como victoria su visita a Burgáns en su partido pendiente. Pero por el momento y a la espera de una fecha fija, el cuadro blanquiazul ya piensa en el Céltiga, el cual viaja este domingo a San Lázaro.