El golfista Eugenio López-Chacarra se aparta de la competición por problemas de salud mental

El golfista español Eugenio López-Chacarra ha decidido ha decidido hacer un alto en su carrera de forma temporal debido a problemas de salud mental al considerar que necesita tiempo para "resetear, sanar y cuidar la mente" con el fin de "volver más fuerte, sano y realmente preparado para competir".

López-Chacarra, de 25 años y 143 en el ránking mundial, ha comunicado su decisión en un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que asegura que volverá "pronto", aunque sin fijar plazos concretos.

"No ha sido fácil de aceptar. Últimamente, el mayor desafío no ha sido físico; ha sido mental. Creo en ser honesto sobre los altibajos y, ahora mismo, necesito tiempo para resetear, sanar y cuidar mi mente para poder volver más fuerte, más sano y realmente preparado para competir. Me duele apartarme de la competición, que es lo que más me gusta, pero a veces lo más fuerte que puedes hacer es escucharte a ti mismo", señala en su texto.

El jugador madrileño, considerado uno de los jóvenes talentos del golf español, estaba inscrito en el Abierto de Kenia, del DP World Tour, que se va a celebrar en Nairobi del 19 al 22 de este mes, pero ha decidido no participar después de "mucha reflexión y muchas conversaciones" con su equipo.

"Gracias a todos por todo el cariño, la paciencia y el apoyo, significa más de lo que os imagináis. Volveré pronto", concluye su mensaje.

En su palmarés, López-Chacarra cuenta con un título en el circuito europeo, logrado en marzo del pasado año en la India, el más importante de su trayectoria.

También ganó en agosto de 2023 un torneo del circuito asiático y en octubre de 2022, en Bangkok, sumó su primera victoria como profesional, al ser el primer español en ganar un torneo de LIV, la liga saudí de golf, lo que le reportó un premio de casi cinco millones de euros.

Fue uno de los primeros españoles en incorporarse a LIV, aunque decidió abandonar este circuito a finales de 2024 para regresar al europeo.

Antes de su salto a profesional, fue número dos del ránking amateur durante su estancia en la Universidad de Oklahoma State, donde estudió Gestión Deportiva y Finanzas.

Es conocida la amistad de López-Chacarra con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que ha jugado en un par de ocasiones en rondas de práctica.