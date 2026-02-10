Speight se desata y 'salva' un triunfo para el Obradoiro

Triunfo del Monbus Obradoiro con nombre propio: Micah Speight. Y eso que los colegiados quisieron arrebatarle el protagonismo con su pésima actuación. Pese a todo, el base, con constancia y mucho oficio, salvó el triunfo ante el Hestia Menorca por 100-86, tras una prorroga en la que el americano llegó a los 31 puntos y mató toda esperanza visitante. En medio del duelo, se pudo ver una gran pancarta reclamando un “convenio digno” a Raúl López, presidente del club y de Monbus, por la huelga de buses.

El partido tuvo que esperar para dar inicio debido a que el aro en el que calentaban los locales se rompió. Los picheleiros comenzaron a calentar pasados quince minutos de la hora de inicio. Así, el salto inicial se produjo media hora después de cuando debía arrancar el choque. La primera canasta caería a favor de los de Epi en su segundo ataque, con dos más uno errado por Dos Anjos (2-0). Una conexión conocida en Sar, la de Zurbriggen-Vicedo, concedía dos triples al segundo. Y el argentino ponía la tercera en penetración, posterior al punto conseguido por Barrueta en el tiro libre (3-8). El rebote también penalizaba y daba una segunda oportunidad a Arteaga, contestado por Dos Anjos (5-10).

Se ponían con cuatro faltas los visitantes, pero su defensa negaba al Obra. Robo y triple de McFadden, que repetía en la siguiente en una difícil suspensión (5-16). Paraba Epi el crono ante la asfixiante presión y ritmo del Menorca. Y llegaba el bonus en la penetración de Barcello, infalible (7-16). Dos hombres puso Epi para impedir a McFadden y Barrueta ganaba la posición bajo el aro para anotar y producir el tiempo visitante (9-16). Volvía a poner dobles dígitos McFadden desde el exterior. Pero, de inmediato, nueva falta de Arteaga. Dos Anjos sumaba solo el segundo.

Salía volando Kravic, pero el árbitro de fondo ocupado en sus pensamientos. Wembi sumaba dos y Brito contestaba con triple desde la esquina. Kravic se resarcía con un buen gancho y bandeja a aro pasado (17-21). Matazo en transición de Andersson que activaba a una Caldeira que se quemaba con los árbitros tras pitar la falta a Speight, tras salir despedido con Wembi, que anotaba solo el primero y último punto del cuarto (19-22).

Sin sorpresas, estrenaba el segundo McFadden con una bomba. Tal vez era el aro, pero Andersson por fuera ni lo tocaba, Quintela lo estrellaba y Speight no lo rozaba a media distancia. Dos tiros libres sumaba Zurbriggen para ampliar la renta (19-26). Andersson sacaba la segunda de Arteaga para aportar dos desde la personal (21-26), aunque en defensa se le escapaba Vicedo. Brito compensaba en la siguiente acción (23-28). Espectáculo de McFadden desde el exterior para mantener el ritmo visitante. Speight mandaba a volar a Cone en el choque para sumar dos. Seguía la secuencia con triple, robo y falta antideportiva sobre él, aportando el primero. 'Mataba' Wembi para cortar la racha. Pese a todo, los de Epi sacaban otro bonus y Galán metía el segundo (30-33).

Un lance del partido entre el Monbus Obradoiro y el Hestia Menorca / Antonio Hernández

Zurbriggen asistía otro mate de Wembi y el Obra mantenía el mismo ritmo con el triple de Munnings (33-35). Tercera de Schott y empataba Dos Anjos desde la personal. A falta de McFadden, Littleson lo emulaba desde fuera. Reacción rápida de Barcello con una buena media distancia tras bote. Al fin, se adelantaban los locales con Dos Anjos machacando. Poco duraba. Sola castigaba por fuera y lo seguía McFadden (17 puntos). Tiempo de Epi a falta de un minuto. Metralleta Barrueta desde la esquina al regreso. Respondía en el último segundo Sola. 42-47 al descanso, con Epi protestando a los colegiados y le caía la técnica. Se vería si con el cambio de aro cambiaban los porcentajes exteriores (4/15 Obra y 10/19 Menorca).

Iniciaba la segunda parte con el tiro libre de Littleson por la técnica a Epi. Intercambiaban triples Vicedo y Barrueta. Hacían lo propio, de dos, Barcello y Zurbriggen. Buena media distancia de Westermann para seguir pegados, pero Wembi seguía el intercambio. Antideportiva del pívot, con el base galo encestando una (50-56). Erraba de fuera el francés y lo retiraba Epi por Speight. No frenaba en su empeño Menorca, vía Littleson. Falta de tres tiros de Zurbriggen, que protestaba, sobre un Barrueta que no perdonaba para llegar a 12 puntos (53-58). Dos Anjos, inteligente, se paraba ante Wembi para sacar la falta en ataque, tercera del interior.

Preciosa finta y canasta a media distancia de Speight. El ritmo del choque era trepidante y Vicedo endosaba otro triple (14 puntos). El base picheleiro salvaba la posesión sacando la cuarta de Schott y aprovechando al máximo el bonus (57-61). Gran choque para él. También para un Zurbriggen que sacaba el dos más uno y también el bonus (57-64). La pugna seguía en el tiro libre, con Arteaga y Andersson sumando uno. Empezaba a temblarle la mano a los locales, salvó a un Speight que clavaba un triplazo (61-65). Tiempo de Javier Zamora. Pero festival del americano con robo y asistencia a Quintela. Y no paraba. Triplazo lejano del 'salvavidas' Speight. Brito metía la última, pero fuera de tiempo, finalizando con el 66-67.

Cuarto acto y tiro adentro tras posteo de Andersson. Robaba Zurbriggen a Speight, pero Brito salvaba tocando el balón abajo. Los de Epi se cargaban con tres personales en dos minutos que sacaba Zurbriggen, que además metía una bandeja (68-69). Tiros libres para Brito en la segunda visitante, que erraba el segundo con los árbitros montando un debate entre lanzamientos. Triplazo de Speight, que se iba a 19 puntos y forzaba el tiempo (72-69). No importó. Canasta a la contra de Brito. Gran defensa de Kravic y Speight asistía para otra del portugués (76-69). Los locales seguían frenando al Menorca y ganando el rebote, aunque empezaban a errar también.

Se sentaba, aplaudido, Speight con cánticos de MVP y tiempo visitante. Regresaba el Menorca con canasta y triple de Lobo, que forzaba a Epi a parar el duelo con dos minutos por jugar. La tensión era máxima y los errores se sucedían en ambos lados, con ambos con 4 faltas. El primero en darse cuenta fue Lobo, que no perdonaba para empatar a 76. Última posesión local y fallaba Kravic. Rumbo a la prórroga.

Últimos cinco minutos y de nuevo temblaban las muñecas en ambos lados. Barcello cometía la falta sobre Lobo, que seguía sin perdonar (76-78). Entraba Dos Anjos y no dudaron en dársela para dejarlo solo bajo el aro, empatando. De inmediato, se erigía Zurbriggen para conectar de tres. Duro Golpe. Dos Anjos acudía a los tiros libres, sin error (80-81). El argentino eliminaba con la quinta falta a Westermann y regresaba Speight. Metía el primero el argentino. Y Speight golpeaba por fuera. Salía bien la expulsión. También sacaba una falta, fallaba el segundo y lo recogía Galán, al que le hacían otra. El alapívot no fallaba (86-82).

Falta en ataque de Vicedo, que protestaba y veía la técnica. También la veía Speight y el técnico visitante, que mantenía sus quejas y acababa expulsado. Barcello anotaba tres de cuatro. Zurbriggen asistía a Wembi pese a la presión. Pero Barcello noqueaba de tres y, tras rebote, Speight sentenciaba en transición (94-84). Cánticos de MVP y tiempo visitante. Anotaba el Menorca, pero quemaba el tiempo el Obra, con Speight matando toda esperanza con dos triples para despedir con el 100-86.