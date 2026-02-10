Un aro roto retrasa el inicio del partido del Obradoiro en Sar
El calentamiento de los compostelanos se tuvo que posponer por el trabajo de los operarios
El partido entre el Monbus Obradoiro y el Hestia Menorca correspondiente a la jornada 20 de la Primera FEB se torció ya antes de empezar.
A falta de unos 25 minutos para el inicio de partido (programado inicialmente para las 20.00 horas) un aro se rompió en plena ronda de calentamiento del conjunto local.
Tras un mate por parte de Andersson, el aro se pinzó hacia arriba y quedó bloqueado en esa posición. Los operarios procedieron en ese momento al cambio del mismo a la mayor brevedad posible, aunque obligó a retrasar unos minutos el inicio del partido.
El cambio de aro propició además una mayor dificultad para los compostelanos, que se vieron obligador a volver a realizar un calentamiento de movilidad, mientras el Hestia Menorca ya se ejercitaba en plena ronda de penetración y tiros.
El aro fue repuesto pasados cinco minutos de las 20.00 horas, aunque inicialmente no quedó bien recompuesto y los operarios tuvieron que seguir ajustandolo.
Finalmente, a las 20.15 horas, un cuarto de hora después de la hora a la que debía de iniciar el partido, el aro fue reparado, pudiendo iniciar el conjunto local el calentamiento con balón.
