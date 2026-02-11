La Real Sociedad se impone en San Mamés y toma ventaja rumbo a la final de Copa

Todo es felicidad en la Real Sociedad desde que Pellegrino Matarazzo llegó a su vida, hace apenas mes y medio. Y no hay mayor sinónimo de alegría en San Sebastián que ganar en San Mamés, un objetivo que se le escapó en Liga hace unos días, pero que ha logrado este miércoles en la ida de su semifinal de la Copa del Rey.

Beñat Turrientes, uno de esos futbolistas que 'Rino' ha recuperado para la causa, fue quien marcó el gol de la victoria frente a un Athletic al que, un día más, le faltaron el fútbol y la chispa de los que presumía la pasada temporada. Un triunfo justo para el equipo que mejor jugó y que deja a la Real más cerca de la final de Copa contra el Barça o el Atlético. El partido de vuelta, el 4 de marzo en Anoeta, será el que decida.

Una primera parte sin riesgos

La primera mitad hizo justicia a lo que se espera de la ida de una semifinal, más aún con dos equipos con muchas bajas que confían en estar más sanos y enteros para la vuelta, dentro de casi un mes. Ni el Athletic ni la Real Sociedad asumían riesgos, primando el control del juego sin exponer demasiado.

Athletic - Real Sociedad. / Miguel Tona / EFE

La Real fue algo más incisiva, forzando dos buenas intervenciones de Padilla, el portero de Valverde para la Copa en detrimento de Simón. Más sencillas fueron las dos apariciones de Remiro, en un Athletic al que le costaba romper las líneas donostiarras. Lo más entretenido en el primer cuarto de la eliminatoria quizá fue una mano de Laporte en el área, ya cerca del descanso, que ni el árbitro ni el VAR consideraron punible. Muy discutible su decisión.

Cuatro cambios de golpe

El segundo tiempo amaneció con una doble ocasión de Oyarzabal y Aramburu que inquietó a San Mamés y también a un Valverde que a los 10 minutos decidió gastar cuatro de sus cinco sustituciones, dando entrada a un Nico Williams al que los problemas físicos hace tiempo que le impiden gozar de continuidad.

El Athletic reaccionó a los estímulos que incorporó su entrenador, pero entonces la Real reaccionó con un gol. Una pérdida en la salida de balón facilitó la triangulación entre Soler, Guedes y Turrientes, que fue quien batió a un Padilla vendido ante el desajuste masivo de su defensa.

La Real bajó el pistón a partir de entonces, consciente de que salir de San Mamés con un gol de ventaja era oro. El Athletic lo intentó con un par de acercamientos de Nico Williams, pero sin continuidad en su juego y sin generar sensación de agobio en la Real Sociedad. Nada iba a cambiar ya.