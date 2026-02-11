Compostela y Cambados acuerdan la fecha del partido aplazado

Juventud Cambados y SD Compostela han alcanzado un acuerdo para la nueva fecha del partido aplazado de la jornada 20 de Tercera RFEF. Ambos clubes han visto conveniente que el choque se reubique para el sábado 28 de febrero, a las 17.00 horas, libre tras la clasificación de la selección gallega a la Final Four de la Copa de las Regiones de la UEFA.

El partido, que inicialmente se tendría que haber disputado el pasado 7 de febrero, tuvo que ser suspendido ante la imposibilidad de la práctica del fútbol en un terreno de juego de Burgáns visiblemente afectado por las lluvias de la Borrasca Marta, que descargó sobre las Rías Baixas durante el pasado fin de semana.

Después de que el Compostela saliera a realizar ejercicios de calentamiento y tras revisar el estado de ciertas partes del césped, el árbitro del encuentro, Pedro Castro Gómez, tomó la decisión de cancelar el choque debido a la acumulación de agua en varios sectores del campo.

Antes este contratiempo, tanto Cambados como Compostela han actuado de forma rápida para adaptar de la mejor forma posible su calendario a la exigencia de disputar un nuevo encuentro. Después de comprobar la imposibilidad de disputar el choque suspendido en otro fin de semana, ambos clubes han decidido disputar el partido el sábado 28 de febrero, único fin de semana libre debido a la disputa de la Fase Final de la Copa de las Regiones.

Graumann y Crespo, durante el calentamiento previo al choque entre Cambados y Compostela. / Área 11

Para el Compostela, esta opción no supone la pérdida de futbolistas, ya que ningún jugador blanquiazul ha entrado en las últimas convocatorias de la selección gallega. Mientras que el Cambados parece ceder ante el más que posible llamamiento de Noel Chaves, futbolista cambadés habitual en las listas de Manolo García.

El acuerdo sobre la fecha del partido se trata de un entendimiento entre clubes, que ha confirmado la Real Federación Galega de Fútbol, la cual presenta la fecha definitiva en su página web.