Héctor Galán y el mercado del Obradoiro: «No estamos mirando nada»

Héctor Galán, director general del Monbus Obradoiro, participó en el programa de baloncesto O Noso Basket, donde repasó lo que está siendo su segundo año en Compostela, donde se siente más cómodo. En el mismo, dio a entender que, salvo por un contratiempo o una oportunidad irrechazable, el equipo no está en el mercado y que cuenta que el presupuesto a final de temporada esté algo por encima de los 3,3 millones.

Al hablar de fichajes, reconoció que no le gusta «tocar tanto la plantilla. Ojalá pudiésemos estar con los doce que empezamos. Es la fórmula en la que estamos todos más a gusto. Hemos tocado las dos posibilidades. Hemos tenido que ir al mercado por lesiones importantes y también porque vimos una oportunidad de mejorar la plantilla. Ahora mismo, el equipo creo que está bien. Estamos ya a unas alturas de temporada que hay que tener mucho cuidado con los movimientos de la plantilla, porque son equilibrios delicados. De momento, no estamos mirando nada. Pero, si aparece algo muy bueno, lógicamente no nos perdonaríamos no estar pendientes».

Y hablar de fichajes lleva a tocar el apartado financiero:«Afortunadamente, todos los movimientos que hacemos son controlados. Aquí no cabría que a mí se me ocurra fichar e ir al mercado sin tener el respaldo del consejo de administración y del presidente. El presupuesto, sí, inicialmente hablábamos de algo más de tres millones, tres dos o tres tres. Creo que se va a ir un poquito más arriba por las incorporaciones que hemos tenido que hacer».

«Está abierto todavía, porque no es solo fichar jugadores. El presupuesto es muy vivo en una temporada y le influyen muchísimas situaciones. Incluso de viajes, con todos los problemas que ahora hay para desplazamientos. Imagino que el momento de ver exactamente como va a acabar será a final de temporada», comentaba.

En lo deportivo, no considera que el ascenso directo sea solo cosa de Obra y Leyma Coruña, ya que «todos conocemos la competición y haríamos mal en empezar a descartar gente a principios de febrero. Es verdad que hay un pequeño salto entre nosotros y el tercer clasificado, pero cualquier semana, con una racha de resultados complicados, puede volver a estar ahí más apretado. Espero que eso le pase al primero y que todos podamos seguir su estela para poder apretar un poquito la competición».

Por otro lado, no tuvo miedo a hablar de que el tratamiento de la Primera FEB podría ser mejor: «Tengo una opinión respecto a la calidad de la liga muy alta. Eso no se refleja en el conocimiento global de la competición. La gente sabe que hay una liga por debajo de la ACB y a lo mejor le suenan Movistar Estudiantes, Básquet Coruña o Monbus Obradoiro, porque estuvieron hace poco en ACB. Pero no conocen la liga».

«Eso es un problema de todos. Evidentemente, de la Federación Española de Baloncesto, pero ahí, nosotros como clubs, no estamos acertando con la tecla que toca. Hablo de tema de televisión, patrocinio de la competición o mejoras en la liga. Hay un tema flotando que es el del instant replay. En una competición que mueve estos presupuestos, qué pasa si un partido se decide por una canasta que está por una décima fuera y no se puede (revisar). Deberíamos intentar mejorar», especificaba.

Por último, reconoce que este año está siendo mejor para él: «Lo de estar relajado no lo acabo de encontrar (risas). No sé donde estará la llave, pero no la acabo de encontrar. Pero sí, estoy mejor personal y profesionalmente. Personalmente, porque es mi segundo año en la ciudad. Para mí, aunque sea baloncesto, la misma competición y todo parecido, bueno, hay muchísima diferencia entre lo que yo tenía en Oviedo durante tantos años. Tenía a mi familia y entorno».

«Son cosas que tienes que cambiar, ya con una cierta edad, y tienes que estar preparado para ello. Es verdad que no estoy lejos y eso me ayuda mucho. Estoy mejor. Y también profesionalmente porque conozco más el club. Sé por donde pueden ir las cosas y como funciona. Y el año pasado fue muy complicado. Nuestro trabajo está tan condicionado por el resultado que es injusto. Intentas hacer las cosas de la mejor manera posible, pero si la pelotita no entra, no vale para nada. Hay que aceptarlo y seguir. Este año deportivamente estamos mejor», apuntaba.