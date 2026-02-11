Malinin reina en el patinaje individual pero se guarda un as en la manga para las finales

Ilia Malinin cumplió con las expectativas. El patinador estadounidense terminó primero en el programa corto de la categoría individual masculina de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026con una coreografía plagada de piruetas y saltos de nivel cuatro y un mortal. El campéon mundial, que ya es también campeón olímpico por equipos busca ahora su triunfo individual. El catalán Tomàs Guarino, con su rutina de los Minions, se quedó fuera de las finales del programa libre.

Malinin (108.16) despejó las dudas que su programa corto había despertado en el evento por equipos al no conseguir una ejecución perfecta pero sí suficiente para batir a una combativa Japón. El patinador de Fairfax, que volvió a sacar a la perfección su mortal, dejó sin embargo algún as en la manga que presumiblemente esgrimirá mañana en las finales como el esperado cuádruple axel que sería la primera vez que se ejecutaría en la historia de los Juegos.

Para compensar la ausencia de la pirueta de nivel cuatro más esperada, ejecutó una combinación de cuádruple lutz y triple toe loop que no estaba en su carta inicial con una puntuación inicial de 17.27. La dificultad unida a su nota técnica (62.35) le hizo insuperable.

Kagiyama, segundo

El japonés Yuma Kagiyama (103.07), vigente subcampeón olímpico, temrinó la primera jornada en el segundo lugar tras cometer un leve error en el aterrizaje de su triple axel, lo que le impidió competir con la nota del estadounidense. El tercer puesto, que ocupó el francés Adam Siao Him Fa, que había causado baja en los Campeonatos de Europa para preparar esta actuación, le valió la mejor puntuación de su vida en un programa corto (102.55),.

Por su parte, el español Tomàs Guarino pudo ejecutar su programa corto con la música de los 'Minions' pero un error en el triple axel inicial de su rutina le restó muchos puntos en la técnica. "Estaba muy nervioso al principio, sobre todo por el triple axel. Luego ha llegado el momento de hacerlo y no ha sido el mejor, pero por lo menos no me he caído. A partir de ahí he podido concentrarme y después me he sentido genial. Quería hacerlo mejor, pero estoy contento con lo que he hecho", declaró el español a Eurosport.