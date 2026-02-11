El Menorca, crítico con el arbitraje ante el Obradoiro: "Temí por la integridad de los jugadores"

La victoria del Monbus Obradoiro ante el Hestia Menorca ha dado que hablar por la actuación arbitral. Thaddus McFadden, jugador de los visitantes, se quejó a través de sus redes sociales por el papel de los árbitros, al igual que su técnico, Javier Zamora, en la rueda de prensa postpartido celebrada tras el encuentro.

El exterior del Menorca publicaba lo siguiente: «Fue un partido increíble. Cero tiros libres. Nunca, en mis 16-17 años, había sido parte de un partido como este. Cuando te preocupas por tu seguridad, eso es un problema. No diré más, pero es increíble. Y esto, viniendo de mí cuando nunca digo nada...». También lo apoyó el jugador del Alimerka Oviedo Marques Townes, quien quiso dar a entender que es algo que pasa en Sar. Pese a todo, varios usuarios le indicaron a McFadden que no era la primera ocasión que le pasaba esto en su carrera.

Se expresó mejor su entrenador: «El partido no ha podido ser más vistoso debido al nivel de contacto absurdo que ha habido durante muchas fases del partido. Pero por las dos partes. Ha habido acciones en las que hemos temido por la integridad de los chicos. McFadden, con la defensa de Quintela en la segunda parte, se va con cero tiros libres».

Sobre su expulsión, con dos técnicas consecutivas, explicó que fue «pidiendo respeto a los chicos de los dos equipos».

Por su parte, Diego Epifanio, preparador de los compostelanos, no quiso entrar en la actuación de los colegiados: «En ocho años que llevo acudiendo a ruedas de prensa, una vez hablé de árbitros y me arrepentí. Seguro que los árbitros, el Menorca y nostros vermos el vídeo. No tengo que hacer ninguna valoración al respecto».