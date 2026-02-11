El vestuario del Real Madrid se conjura en una cena sin Arbeloa

La plantilla del Real Madrid celebró una cena de conjura en el restaurante '61', situado en la madrileña calle José Abascal, del que son socios el brasileño Vinícius Júnior y el francés Kyian Mbappé. A la cena acudieron todos los jugadores de la primera plantilla, pero no estuvo el técnico Álvaro Arbeloa ni ningún miembro de su staff técnico. No es la primera vez que realizan este tipo de encuentros, porque antes del partido del Mónaco, en el que golearon a los franceses (6-1), celebraron otra reunión similar.

A la reunión de este martes acudieron todos los futbolistas de la plantilla, incluidos los lesionados Militao, Rodrygo y Bellingham. A la cena invitaron Vinicius y Mbappé, y fue el brasileño quien desveló la cita subiendo a sus redes una foto en la que aparecen los 24 jugadores. El local, del club propiedad de Grupo Mosh, es uno de los sitios de moda en la capital. Un lugar por el que han pasado desde su apertura en septiembre caras conocidas como las de Ilia Topuria, el puertorriqueño Ozuna o actrices como Ester Expósito, además de Mbappé y Vinícius, socios del restaurante.

Asencio se fue pasadas las 2

Según varios medios los futbolistas se fueron del restaurante de forma escalonada siendo los primeros Lunin, Rüdiger, Arda Güler y Mendy, que abandonaron el local pasadas las 23 horas. Media hora más tarde lo hicieron Valverde y Militao y cerca de la medianoche Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Sobre la una de la madrugada se marcharon Camavinga, Alaba, Rodrygo y Huijsen. Vinicius se fue sobre la 1.30, como Mbappé, Courtois, Carvajal y Tchouaméni. Poco antes de las dos salieron Álvaro Carreras, Bellingham, Alexander-Arnold y Ceballos. El último en salir fue el canterano Raúl Asencio, que se marchó pasadas las 2, una hora tardía, teniendo en cuenta que el equipo entrena este miércoles a las 11 de la mañana en Valdebebas.

La cena llega en un momento comprometido de la temporada en la que el equipo sigue vivo en Liga, a un punto del Barcelona, y en Champions, donde la goleada encajada en Lisboa ha condenado al equipo a jugar la ronda de dieciseisavos precisamente ante el Benfica de Mourinho. Será dentro de una semana otra vez en el estadio Da Luz y los blancos no tienen margen de error esta vez. El vestuario está en el foco de los aficionados después de las pitadas que le ha dirigido la afición tras el despido de Xabi Alonso, al que ha sustituido Álvaro Arbeloa.

Los futbolistas ya han cuestionado en privado las decisiones del salmantino, con una reunión tras el partido ante el Rayo Vallecano, en el que pese a ganar con un penalti en el descuento, hubo decisiones que no gustaron a los jugadores. Arbeloa es asumido por la plantilla como un técnico interino puesto por Florentino Pérez mientras sigue tratando de convencer a Jurgen Klopp para que se siente en el banquillo blanco la próxima temporada.