Un Céltiga con cuentas pendientes visita el refugio del Compostela

El pasado sábado la SD Compostela se quedó con las ganas de resarcirse de sus dos últimos pinchazos tras la suspensión de su encuentro en Cambados debido al mal estado del terreno de juego. Caso similar al que vivió el Céltiga FC que, después de 13 minutos, vio interrumpido su partido frente al Estradense por el mismo motivo. Ahora, con un duelo pendiente y con la motivación de cortar sus malas dinámicas, Compos y Céltiga se citan este domingo a las 17.00 horas en San Lázaro.

Tocado por los últimos resultados y lastrado por las inclemencias meteorológicas, la esedé regresa a su feudo en busca de refugio. Una necesaria protección ante la lluvia persistente y el viento condicionante que parecen haberse instalado en nuestra comunidad de forma permanente, transformando los campos gallegos y convirtiendo cada encuentro en una auténtica guerra. En este contexto, el césped de San Lázaro parece resistir a las borrascas continuas, permitiendo a su huésped desplegar un plan de partido más ajustado a sus herramientas.

Un reto lejos de A Illa

A pesar de que en su último choque en el Vero Boquete el Compostela cedió un empate en el último minuto frente al Boiro (2-2), la realidad es que el cuadro blanquiazul cuenta con un balance de 26 puntos de 30 posibles como local: mejor registro de la categoría. Enfrente, el Céltiga, una de las grandes revelaciones del curso, apenas suma 8 puntos en nueve encuentros disputados lejos del Salvador Otero.

Una gran asignatura pendiente que limita la ambición rojiblanca de alcanzar los playoffs de ascenso. Actualmente, con un partido menos, el Céltiga ocupa la octava posición a un solo punto del Boiro, quinto clasificado que marca los puestos de acceso a la promoción. Un escenario más que positivo si se tiene en cuenta que se trata de un equipo recién ascendido y que se explica gracias a la eficiencia del bloque de Luis Carro en su campo. Y es que el Céltiga es el cuarto mejor local de la categoría (20 puntos), únicamente superado por Compos (26), Arosa (21) y Somozas (21).

Datos que invitan a pensar en un duelo de contrastes y que entregan el favoritismo al cuadro picheleiro. El Compos, que con un duelo pendiente ve reducida su ventaja con el Arosa a los tres puntos, buscará explotar la irregularidad del conjunto rojiblanco lejos de su estadio, que le ha costado sostener resultados, encontrar continuidad y trasladar su propuesta a momentos más exigentes.

Lance del duelo entre Céltiga y Compostela en la temporada 2018/19. / FDV

A este contexto, se le suman los precedentes del Céltiga en el feudo blanquiazul, un escenario históricamente adverso para el cuadro isleño. En sus últimas cinco visitas a San Lázaro, el conjunto rojiblanco encajó cinco derrotas, con un balance de diez goles en contra y solamente un tanto a favor (1-0, 2-0, 3-1, 1-0, 3-0).

Principales peligros del Céltiga

Esa desproporción en los resultados, según juegue como local o como visitante, no ha impedido al Céltiga competir por consolidarse en la zona noble de la clasificación. El conjunto de A Illa de Arousa ha demostrado ser un equipo peligroso, con confianza en sus posibilidades y una clara apuesta por un fútbol ofensivo. Además, cuenta con una plantilla joven y amplia, en la que prácticamente todos los jugadores están contando con protagonismo.

A nivel ofensivo, el conjunto rojiblanco está depositando gran parte de sus opciones de gol en dos futbolistas: Adri Rodríguez, con 10 tantos, y José Sobrido, con 5. Entre ambos suman más de la mitad de los goles de su equipo (51,7 %), erigiéndose como las principales soluciones en ataque para sus compañeros.

Por encima de todos, destaca la figura de Adri Rodríguez, máximo goleador de la competición, empatado con Aday Alcalde (CD Lugo B) y Jorge Maceira (SD Compostela). El ariete vigués no solo lidera la tabla de artilleros, sino que también es el jugador del Céltiga con más minutos disputados, reflejo de su relevancia en el equipo.

Su gran estado de forma le ha valido una nueva convocatoria con la selección gallega de la Copa de las Regiones, en la que también ha sido citado su compañero Anxo Llanos. Este último se estrenó esta semana en las listas de Manolo García para el último entrenamiento del combinado autonómico y representa otra de las grandes amenazas del cuadro rojiblanco. Un jugador que brilla gracias a su desparpajo, su capacidad de desborde y su verticalidad en el uno para uno.

Con estas claves, el duelo de San Lázaro se presenta como una prueba vital para ambos equipos. El Compostela intentará imponer su fortaleza como local y recuperar sensaciones tras dos tropiezos consecutivos, mientras que el Céltiga buscará reafirmar su condición de revelación con una victoria lejos de A Illa, su gran cuenta pendiente. Tras la suspensión de sus respectivos encuentros en la pasada jornada, ambos llegan descansados al choque, que promete emociones entre la solidez picheleira y la ambición arousana.