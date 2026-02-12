Deporte Santiagués
El Raxoi barre al Traviesas y llega a puestos de ascenso
El triunfo ante las viguesas y la victoria del Marineda ante el Alcalá las sitúa segundas
Victoria de equipo del HC Raxoi ante el HC Traviesas vigués que, junto con la victoria del Marineda contra Alcalá, permite a las santiaguesas colocarse segundas en la tabla, en puestos de ascenso a OK Liga Iberdrola.
Las chicas del Raxoi, quizás en su partido más completo, dominaron de principio a fin el encuentro, imponiendo un alto ritmo de juego que poco a poco fue minando las fuerzas de las viguesas. Ritmo, velocidad de bola y multiples ocasiones, en un partido con un único dominador y donde simplemente la cuestión era cuanto iba a aguantar el equipo visitante.
Abrió el marcado Lucía Yáñez a los 12 minutos de juego, y, antes del descanso, Lucía Verlo ponía el 2-0 en el marcador. En la segunda parte, los dos goles de Mili Carrera, uno de ellos de falta directa, y de Lucía Yáñez, de penalti, subieron al 5-0 final.
Buenas impresiones del Raxoi, que deja su portería a cero por tercer partido consecutivo, con una muy buena actitud defensiva y con una mejora importante de cara a la finalización. Sensaciones muy positivas para estos dos proximos meses, donde se juegan sus opciones de retornar a la máxima competición nacional, con partidos directos con los máximos rivales.
