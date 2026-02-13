El Obradoiro de Epi, ante el reto de Melilla con "mucho cambio"

Nuevo viaje para el Monbus Obradoiro. Los de la capital gallega visitan este domingo, a las 18.00 horas al Melilla Ciudad del Deporte, último clasificado y que ha realizado un 'terremoto' en su plantilla, cambiando jugadores y a su técnico. Diego Epifanio, preparador de los compostelanos, advierte del gran talento individual de un rival que le supondrá muchas incógnitas por esos cambios recientes. Como también será una incógnita la presencia de Micah Speight, héroe del último partido ante el Hestia Menorca, quien acaba de ser padre y podría tener un permiso del club.

El técnico aseguró que, por estado físico, sus hombres están disponibles, aunque el protagonista del último encuentro es duda por un buen motivo: "En principio, estamos todos. Vamos a ver cómo evoluciona el entrenamiento de hoy y vamos a ver cómo evoluciona la paternidad de Micah. A partir de ahí, veremos cuántos somos los que formamos la expedición".

El preparador hizo hincapié en que el base "en esfuerzo, en integración, en comunicación positiva y en adaptación ha sido un 10. Pero sí que es verdad que, bueno, ha tenido una gestación del bebé un poco complicada y esas cosas yo creo que a todos nos afectan. Por eso, es mucha alegría. Creo que él también el otro día se liberó un poco al saber que ya ingresaban e iban a dar a luz. También a Micah le viene un poco bien, porque ha tenido que faltar a algunos entrenamientos por acompañar a su mujer en un momento tan importante y en una situación tan estresante. Es la primera vez que tiene un niño. Me alegro mucho por su performance en el partido del otro día, pero, sobre todo, también porque ha salido todo bien en el nacimiento del 'nuevo fichaje de la Obra'".

Epi volvió a analizar lo que fue el duelo ante el Menorca, un rival que "empezó muy bien, anotaron muchos tiros de gran nivel y nosotros nos atascamos en alguna situación ofensiva, con algunas pérdidas. Eso nos fue provocando que, con su acierto y que nosotros no estuvimos en algunos momentos acertados, hubiese ese inicio en el que tuvimos siempre un tiempo muerto. A partir de ahí, fue más o menos todo en los cauces normales".

Un lance del partido entre el Monbus Obradoiro y el Hestia Menorca / Antonio Hernández

"Al final del partido, nosotros nos vamos a siete y contra la zona fallamos tres bandejas y al final del partido fallamos una bandeja en un mismatch, que creo que nos habrían dado el partido antes. Luego, no hay que quitar el mérito de Lobo, que es capaz de meter siete puntos en un cuarto en el que nosotros les habíamos dejado en dos y nos mete los siete en un minuto y medio. La actuación de Micah a nivel de notación, pues también, y lo que dije de la gran actuación de Sergi (Quintela) defensivamente, nos ha ayudado al final a ganar el partido", agregaba.

De hecho, se deshizo en elogios al lucense: "En su rol de lo que ha ido haciendo y su transformación, de dar paso a un nuevo capitán en el vestuario, de después aceptar los minutos, partidos que juega mucho, partidos que juega poco, su comportamiento es ejemplar, su esfuerzo y sobre todo sus ganas de ayudar. Vive mucho los partidos en el banquillo, está muy pendiente de todo, a nivel de scouting y de animar a sus compañeros, sin mirar sus minutos o sus estadísticas individuales. Entonces, jugadores como Sergi son muy valiosos para un proyecto".

Sobre su siguiente rival, el Melilla, dejó claro que no será sencillo aunque mucha gente pueda pensar lo contrario por la posición de ambos equipos: "En la cultura del deporte, muchas veces cuando miras la clasificación la gente podría decir, pues esto o dar a entender que se va a dar un resultado. Son un equipo con un entrenador de máximo nivel que ya lo ha demostrado. Rafa (Sanz) ha sido un entrenador que ha marcado en muchos momentos las tendencias de esta liga. Es un equipo que ha sufrido muchos cambios, pero que individualmente tiene mucho talento".

"La llegada de Sergio Rodríguez les ha dado muchos más recursos, en poste bajo y tiro de tres, que lo está haciendo muy bien. Con Nathan Hoover, que en los partidos ahora no se ha visto al verdadero Hoover, pero ahora que ya estará más centrado. Ha tenido más tiempo de entrenar con el equipo y es un jugador, excelso en el tiro de tres. Tienen a Iván Cruz, un referente en muchos aspectos del juego en la competición, en poste bajo, rebote, tiro de tres y conocimiento del juego. Hay muchos jugadores y ha habido mucho cambio. Vamos a esperar a ver si esta semana no les ha dado mucho tiempo a adaptarse a esos nuevos jugadores que han llegado", desgranaba.